В России упали продажи Mazda после резкого роста: почему так произошло?

Сергей Целиков: на прошлой неделе на учёт в РФ встало всего 189 новых Mazda

Успех Mazda на рынке параллельного импорта России обоснован совпадением: модель CX-5 идеально вписалась в планку льготного утилизационного сбора до 160 лошадиных сил. Её цена, имидж и потребительские качества пришлись по душе россиянам, рассказывает глава « Автостата» Сергей Целиков.

Правда, с середины марта рынок резко остыл. Продажи Mazda пошли на спад, и на прошлой неделе на учёт в России встало всего 189 новых машин бренда. Такой результат отбросил его на 24-е место в рейтинге продаж.

Что касается так называемых «альтернативных собратьев» – марок, не входящих в топ-3 китайских гигантов, – то здесь Mazda уступила сразу нескольким конкурентам. Toyota продала 548 автомобилей, BMW – 225, Audi – 209, а Volkswagen – 197 штук.

Тем не менее, если смотреть на итоги 18 недель 2026 года, картина всё ещё внушает уважение. Суммарно на учёт встало 8175 новых Mazda – это десятый показатель среди всех брендов в РФ.

Кроссовер CX-5, кстати, обеспечил более 90% этих продаж: 7411 штук. А его доля на общем рынке новых легковых авто в России составила почти 2%. Другими словами, примерно каждый 50-й покупатель нового автомобиля в этом году выбрал именно Mazda CX-5.

Для сравнения: у Toyota результат за тот же период выше – 10122 проданных машины и седьмое место. То есть преимущество главного японского конкурента пока сохраняется. Но эксперт подчёркивает: если поставки стабилизируются и ценовой перевес останется, у Mazda CX-5 есть все шансы вернуться в топ-10 во второй половине 2026-го.

Источник:  Телеграм-канал Сергея Целикова
Лежнин Роман
Фото: Mazda
05.05.2026 
Отзывы о Mazda CX-5 (11)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Mazda CX-5  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Дизайн на большого любителя, хотя цвета интересные.
Недостатки:
Двигатели скайэктив - повышенная степень сжатия, т.е. требовательность к качеству бензина и склонность к детонации, отсюда вопросы по сроку службы двигателя.
Комментарий:
Оцинковки нет, проходимость небольшая, полный привод только в максимуме.
-40