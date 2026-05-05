Почему российские автозаводы осваивают в основном «модели-пенсионеры»

«Известия»: средний возраст машин, встающих на конвейеры, приблизился к 5 годам

Российский автопром стремительно стареет.

Как выяснили «Известия», средний возраст легковых автомобилей, которые сейчас собирают на отечественных заводах, достиг 4,8 года. Причем эксперты отмечают, что эта цифра растет, если считать не дату последнего рестайлинга, а момент премьеры самого поколения.

Почему на конвейеры встают устаревшие модели? После ухода глобальных брендов перед заводами стояла задача быстро насытить рынок недорогими машинами. Проще договориться о выпуске проверенных «старичков», чем ждать новинок. Например, Haval M6 технически базируется на платформе кроссовера 2011 года, а Москвич 3 ведет родословную от модели JAC JS4, показанной в 2020 году, однако в ее основе лежит более ранняя модель 2018 года.

Чтобы скрыть возраст, производители прибегают к частым рестайлингам и смене индексов, хотя техническая часть остается прежней. Иногда старую модель выдают за новое поколение, что запутывает покупателей. Впрочем, эксперты не видят в этом криминала: по такому пути когда-то шли Япония и Китай.

Автоэксперт Игорь Моржаретто объясняет: лицензионная сборка – это не про новинки. По такой схеме всегда выпускают не самые свежие модели – чаще всего прошлого поколения, снятые с производства или близкие к завершению жизненного цикла.

Для российского водителя сегодня важнее адекватная цена, а не погоня за модельной «свежестью». Тем более что ситуация понемногу меняется: на рынок выходят более современные Tenet, Evolute и гибриды Deepal. Однако угнаться за китайскими новинками отечественным заводам вряд ли удастся – локализация требует слишком больших вложений, которые нужно сначала окупить.