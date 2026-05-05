В России шинные заводы работают лишь наполовину: в чем причины

«Кордиант»: шинный рынок в 2025 году упал на 22%

Вслед за общим спадом на автомобильном рынке в России начало падать и производство шин. Крупнейшие игроки отрасли уже дали прогнозы: по итогам 2026 года рынок как минимум не вырастет, а в худшем случае просядет еще на 20%. Ситуация непростая, и эксперты не ждут скорого улучшения.

В холдинге «Кордиант» (один из ключевых отечественных производителей покрышек) рассказали, что за 2025 год сегмент рухнул на 22% по сравнению с 2024-м. Средняя загрузка заводов тогда держалась на уровне 51%. Если смотреть на цифры: оптовый рынок в прошлом году составил 47,03 млн шин, что на 17% меньше, а розничные продажи легковых шин потеряли 9% относительно 2024 года. Производителям пришлось экстренно ужимать выпуск из-за переполненных складов. В 2026-м компания ожидает, что объемы рынка останутся на уровне прошлого года. Плюс к этому импорт в первом квартале не снизился – это дополнительно давит на местных игроков.

«Мы будем продолжать политику сдержанного производства, ориентируясь на реальный спрос. Мощности придется корректировать, чтобы не повторить историю 2025 года, когда на складах копились нераспроданные остатки», – пояснили в пресс-службе «Кордианта».

В Ikon Tyres (еще один крупный производитель) заявили, что планы по выпуску тоже привязывают исключительно к спросу. Сейчас загрузка их российского завода превышает 50%.

Итальянская Pirelli, у которой в России две площадки, считает, что мощностей внутри страны хватает для полного покрытия потребностей. Но производство все равно снижается.

В Pirelli подсчитали, что выпуск легковых шин на предприятиях отрасли в первом квартале 2026 года упал примерно на 20% по сравнению с тем же периодом 2025-го. Тренд на сокращение, наметившийся в прошлом году, продолжается. Средняя загрузка производств держится на отметке около 50%.

Причин для такой низкой загрузки несколько. В «Кордианте» называют сложную экономическую ситуацию, экономию потребителей, санкционные ограничения и закрытые границы, которые бьют по экспорту. Последний, кстати, в 2025-м упал на 17%.

Впрочем, экспортные поставки продолжаются – пусть и по ограниченному числу направлений. «Кордиант» в прошлом году остался лидером по экспорту: на него приходится больше 60% всех отгрузок за рубеж. Компания поставляет продукцию в страны СНГ, Латинскую Америку, Юго-Восточную Азию, Африку и другие регионы.

Ikon Tyres сейчас развивает экспорт в основном через выпуск шин под брендами Attar и Bars для стран СНГ. Pirelli тоже заявили, что поставляют туда только шины российского производства.

Главная головная боль отрасли, по мнению Pirelli, – серьезный дисбаланс между тем, что производят внутри страны, и тем, что ввозят из-за границы. В 2025 году при суммарной мощности российских заводов по выпуску легковых шин более 50 млн штук в год фактически сделали около 28 млн. Загрузка – чуть больше 50%. При этом на рынок завезли примерно 25 млн импортных шин, главным образом из Китая.

В Pirelli добавили, что такая картина сложилась из-за агрессивной политики китайских производителей и макроэкономической ситуации – в частности, из-за сильно укрепившегося рубля.

Источник:  Autonews.ru
Ушакова Ирина
Количество просмотров 353
05.05.2026 
