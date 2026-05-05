Ведущие эксперты автоотрасли расскажут о трендах на международной выставке

С 26 по 29 мая в Крокус Экспо ( Москва) развернётся международная выставка СТО Expo, посвящённая автокомпонентам и всему, что связано с послепродажным обслуживанием машин. Там соберутся ведущие эксперты индустрии.

Эти специалисты поделятся своей аналитикой, прогнозами и главными отраслевыми трендами. Всё это будет происходить на стенде «За рулем» в рамках проекта #ОткрытаяСудияЗР.

Хорошая новость для поклонников издания: подписчики могут посетить выставку совершенно бесплатно. В этом году «За рулем» стал официальным партнёром мероприятия. Чтобы воспользоваться привилегией, нужно просто перейти по ссылке и зарегистрироваться.

Участие открывает сразу несколько интересных возможностей. Можно будет заглянуть на стенд «За рулем» и своими глазами увидеть, как работает Открытая Студия ЗР. Кстати, там же появится шанс сделать фото с главным редактором Максимом Кадаковым, а заодно пообщаться с любимыми авторами и обозревателями.

Кроме того, посетители познакомятся с новинками от 337 экспонентов со всего мира. И это не единственный яркий момент программы: запланирована церемония награждения #ГранПриЗР и вручение автомобиля Lada Iskra – его получит один из подписчиков издания.

