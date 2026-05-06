Эксперт Блинов объяснил рост спроса на премиальные автомобили в России

«Автостат»: продажи новых машин премиум-класса выросли в РФ на 36,1%

Россияне за первые три месяца 2026-го купили 29 105 новых премиум-автомобилей. Эта цифра на 36,1% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, подсчитали эксперты агентства « Автостат» на основе данных «Паспорт промышленный консалтинг». Интересно, что доля «дорогого» сегмента подскочила с 8,7% до 11% от общего объёма рынка. При этом весь авторынок вырос лишь на скромные 7,3%.

Директор по маркетингу «Авилона» Юрий Блинов объясняет такой рывок просто: верхушка рынка пришла в себя быстрее всех. Премиум не просто плывёт по течению вместе со всей отраслью – он несётся вперёд с заметным отрывом. Причин такого поведения несколько.

Прежде всего, аудитория дорогих машин куда меньше зависит от кредитной политики. Для неё важнее не размер ежемесячного взноса, а сама возможность получить нужную модель в конкретной комплектации с достойным сервисом.

Ко всему прочему, само понятие «премиум» в России стало гораздо шире. Сейчас здесь пересекаются китайские бренды вроде EXEED, TANK, Zeekr и Li Auto с BMW, поставляемой по параллельному импорту. Покупатели понимают: дешеветь вряд ли будет, из-за чего часть спроса сместилась вперёд, несмотря на повышение утильсбора в декабре 2025-го и январскую индексацию.

К концу января предложение машин дороже 7 млн рублей взлетело на 70% по сравнению с октябрём 2025-го, а доля спроса на них выросла с 7% до 9%, констатирует Блинов.

В дальнейшем эксперт прогнозирует замедление темпов – повторный рост на 36% вряд ли возможен на длинной дистанции. Наиболее вероятный сценарий – это стабилизация, когда рынок переработает отложенный спрос и эффект от расширения ассортимента. Главные факторы тут – курс рубля, стоимость логистики, новые решения по утильсбору и налогам, а также стабильность параллельного импорта.

Спрос на премиум может рухнуть при трёх условиях: резкое ослабление рубля, которое моментально увеличит ценники; очередное ужесточение правил импорта и фискальной нагрузки; сокращение выбора – когда у клиента снова будет мало вариантов по брендам и моторам. Однако резкого обвала сейчас Блинов не ждёт. Скорее, рынок станет более рациональным: исчезнет ажиотажная эмоциональность, зато усилится конкуренция сильных дилеров и понятных брендов.

Источник:  Автостат
Ушакова Ирина
06.05.2026 
