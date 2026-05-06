Кроссовер и седан Volga заметили у дилера в России

Новые модели Volga K50 и C50 заметили у дилера в Нижнем Новгороде

Возрождённая марка Volga снова привлекла к себе внимание – кроссовер K50 и седан C50 угодили в объектив камеры прямо в Нижнем Новгороде. Фото, опубликованное телеграм-каналом RCI News, запечатлело обе машины на эвакуаторе возле дилерского центра «Луидор». Получается, до официального старта продаж остались считаные месяцы, а автомобили уже колесят по городу.

Что интересно, кроссовер K50 – не такой уж и невидимка. Его и раньше замечали на улицах, и он даже успел встать на учёт в ГИБДД ещё в начале апреля. А вот седан C50 попал в объектив впервые – хотя, по данным «Автостата», его экземпляр тоже зарегистрирован в России ещё с апреля. Так что подготовка к летним продажам идёт полным ходом.

В основе обеих моделей – китайские доноры, которых адаптировали под российский рынок. K50, по сути, локализованная версия Geely Monjaro. Его габариты внушительные: длина – 4770 мм, ширина почти 1,9 метра, а колёсная база – 2845 мм. Снаряжённая масса – 1845 кг, полная – почти 2,2 тонны. Под капотом 2,0-литровый турбомотор на 238 сил (350 Нм) работает в паре с 8-ступенчатым автоматом. Привод – только полный, колёса – 19 или 20 дюймов.

Бизнес-седан C50 – это перелицованный Geely Preface. Он чуть длиннее (4825 мм), но пониже (1469 мм). База – 2800 мм. Двигатель здесь тоже двухлитровый бензиновый турбо, но отдача скромнее – два варианта на выбор: 150 или 200 лошадей. Коробка – 7-ступенчатый робот (7DCT), привод исключительно передний.

Младший кроссовер K40 остался за кадром

На фотографии не оказалось третьей модели – среднеразмерного кроссовера K40, построенного на базе Geely Atlas. Его анонсировали только 10 апреля, и он тоже войдёт в стартовую линейку бренда.

По заявлению пресс-службы, у K40 будет два варианта силовых агрегатов. Базовый – 1,5-литровый турбомотор (147 л.с.) с роботом 7DCT и передним приводом. Более мощная версия – двухлитровый двигатель на 200 сил в паре с 8-ступенчатой гидромеханикой (8AT) и полным приводом. Габариты пока не раскрыты – на сайте компании указана только колёсная база (2760 мм). Скорее всего, размеры будут близки к четвёртому поколению Geely Atlas для Китая: 4730 x 1910 x 1710 мм.

Главная интрига – цены. Все понимают, откуда взялись эти автомобили. Вопрос лишь в том, насколько итоговая стоимость будет отличаться от исходных китайских моделей. Ответ мы узнаем уже этим летом.