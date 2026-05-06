В этих регионах России ездят самые аккуратные водители
Онлайн- сервис bip.ru проанализировал данные более 405 тысяч автовладельцев и выяснил, что за первый квартал 2026 года доля водителей с минимальным «скидочным» коэффициентом бонус-малус (КБМ) выросла аж на 3 процентных пункта. Сейчас она составляет 26% – против 23% годом ранее.
Коэффициент бонус-малус (КБМ) применяется к базовому тарифу и влияет на стоимость ОСАГО. Чем аккуратнее вы за рулём и чем меньше аварий по вашей вине, тем ниже коэффициент. Самый выгодный показатель, при котором страховка дешевеет по максимуму, – 0,46. А вот если вы частый виновник ДТП, КБМ легко взлетает выше 1,76 – и тогда за полис придётся выложить круглую сумму.
Где живут самые безаварийные водители? С большим отрывом лидирует Москва – там 38% водителей с идеальным КБМ. На втором месте Приморский край (32%), за ним следуют Санкт-Петербург (31%), Псковская (30,5%) и Орловская (30,4%) области.
Самые низкие показатели доли водителей с КБМ 0,46 зафиксированы в регионах: Дагестан с 8%, Чечня – 11%, Крым – 14%.
Причём Крым, хоть и в аутсайдерах по итоговой доле, показал самый бурный рост аккуратности на дорогах: за год число таких водителей там подскочило на 166%. Следом – Чечня (+76%) и Марий Эл (+59%).
В целом по стране доля водителей с заоблачным КБМ (выше 1,76) почти не изменилась: было 3,06% – стало 3,08%.
Где больше всего автомобилистов с высоким КБМ (≥ 1,76)? Пятёрка антилидеров выглядит так: Чувашия (5,4%), Татарстан (5,3%), Новгородская область и Коми (по 4,5%), Омская область (4,4%). Самый резкий прирост таких «аварийщиков» за год случился в Новгородской области (+184%), Карачаево-Черкесии (+160%) и Северной Осетии (+158%).
