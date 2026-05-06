Новинка возрожденного отечественного бренда прошла процедуру регистрации в РФ

ФИПС зарегистрировал товарный знак электромобиля Руссо-Балтъ

Новый электрический фургон под названием «Руссо-Балтъ» Ф200 получил официальную регистрацию в России. Заявку на патент подали ещё прошлой осенью, а итоговое решение Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) вынес в первых числах мая.

Внешне модель – настоящая находка для любителей нестандартных решений.

Угловатый кузов и выразительная оптика создают явные визуальные отсылки к знаменитому пикапу Tesla Cybertruck. Разработчики явно не стремились к плавным линиям, делая ставку на брутальный и футуристичный облик.

Техническая начинка тоже впечатляет. Под капотом – электродвигатель, выдающий 200 лошадиных сил. Энергию он черпает из батареи ёмкостью 115 киловатт-часов. Этого запаса, по заявлениям создателей, хватает ровно на 400 километров пути без подзарядки. Неплохой показатель для коммерческого транспорта.