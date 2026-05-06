Продажи автомобилей в РФ рванули вверх на 15,1%. Топ-5 популярных моделей

«Автостат»: в апреле продано 117,5 тыс. новых авто, лидер – Lada Granta

Российский авторынок продолжает расти.

Эксперты агентства «Автостат» со ссылкой на данные АО «ППК» подсчитали, что в апреле 2026 года в стране продано 117,5 тысячи новых легковых автомобилей. Это на 15,1% больше, чем в том же месяце 2025 года.

Лидерство в марочном рейтинге сохраняет Lada с показателем 31,8 тысячи единиц (+11,8%). На втором месте Haval (16,5 тысячи), третью строчку занял Tenet (12 тысяч). Далее идут Geely (6,8 тысячи) и Belgee (5,7 тысячи).

В топ-10 также вошли Changan (4,5 тысячи), Jaecoo (3,4 тысячи), Jetour (2,9 тысячи), Toyota (2,8 тысячи) и Solaris (2,4 тысячи).

Любопытно, что наилучшую динамику продаж показали Jaecoo – плюс 73,8% и Toyota – плюс 70,1%. Последняя, как известно, в РФ официально не поставляется.

Среди моделей лучшие результаты у Lada Granta (12,4 тысячи, - 4,1%), Tenet T7 (7,6 тысячи), Haval Jolion (6,7 тысячи; +20,7%), Lada Vesta (6,1 тысячи; -14,6%) и Lada Niva Travel (4,6 тысячи; +47,4%).

С января по апрель 2026 года реализовано 382,5 тысячи машин, что на 9,6% больше прошлогоднего. При этом продажи Lada выросли на 11,8% (до 31,85 тысячи), Haval — на 27,6% (до 16,49 тысячи), а Belgee – на 47,1% (до 5,74 тысячи). Geely прибавила скромные 1,9% (до 6,79 тысячи).

Отрицательную динамику показали Jetour (минус 9,4%, до 2,87 тысячи) и Changan (минус 1,7%, до 4,54 тысячи). Зато резкий скачок у Jaecoo (плюс 73,8%, до 3,39 тысячи) и Toyota (плюс 70,1%, до 2,79 тысячи).

