Как перенести сдачу экзаменов в ГАИ: ответ юриста

Юрист Хаминский: Экзамены в ГАИ можно перенести по уважительной причине

В мае правительство утвердило свежий регламент сдачи экзаменов на водительское удостоверение. Ключевое нововведение: практическую часть обязаны назначить максимум через 60 дней после успешной теории.

Но что делать, если в назначенный день никак не получается явиться? Юрист, глава Центра правопорядка в столице и Московской области Александр Хаминский объяснил порядок действий.

Четкого, закрытого списка уважительных причин в законах нет, замечает эксперт. На деле подойдут обстоятельства, которые объективно не позволяют прийти: болезнь, командировка, сессия в вузе, форс-мажоры вроде ДТП или задержки транспорта, а также семейные дела. Однако, предупреждает специалист, каждую такую причину придется доказывать документально – справками, билетами, приказами.

Следующая попытка возможна, но по правилам. Если практику так и не назначили в отведенные 60 дней, Хаминский советует письменно обратиться в само экзаменационное подразделение. Обязательно добейтесь отметки о приеме вашего заявления. В случае, если реакции ноль, бездействие сотрудников стоит обжаловать их руководителю или жаловаться в региональное ГАИ.

Заявление о переносе, по словам юриста, лучше подавать заранее. Если же экзамен уже пропущен, действовать нужно без промедления – причем сразу приложив все оправдательные бумаги. Фиксируйте все даты: когда сдали теорию, когда писали заявление. Это пригодится, если спор дойдет до разбирательств.

Напомним: новые правила, подписанные 4 мая, вступают в силу не сразу, а с марта 2027 года. Если водитель не слал практику в течение полугода, его пошлют на пересдачу теории – ее назначат максимум через 30 дней после завершения этого срока. Кроме того, пользование смартфоном или любым гаджетом на экзамене теперь грозит остановкой испытания. Результаты уже сданной части могут аннулировать, а следующую попытку дадут лишь спустя год.