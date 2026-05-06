Спрос на автомобильные шины в России резко упал

ЦРПТ: производство шин в РФ за I квартал 2026 сократилось на 23%

На 23% уменьшился выпуск легковых автопокрышек в нашей стране по итогам первых трёх месяцев 2026 года. К таким выводам пришли специалисты Центра развития перспективных технологий, которые обработали данные системы «Честный знак».

Цифры впечатляют: за январь – март заводы выдали лишь 6,7 млн покрышек. Годом ранее этот показатель составлял 8,7 млн единиц – то есть на 2 миллиона больше. Всё это происходит на фоне заметного оживления зарубежных поставок. Если верить статистике ЦРПТ, объёмы импорта шин взлетели до 8,9 млн штук, прибавив пятую часть к прошлогоднему уровню (7,4 млн).

Пальму первенства уверенно удерживает Китай – на долю Поднебесной приходится ровно 80% всех ввозимых шин. Причём по сравнению с началом 2025 года этот поток вырос ещё на 32%.

На второй строчке расположилась Южная Корея с 5,2% рынка, но здесь, наоборот, заметна просадка – минус 33%.

Замыкает тройку лидеров Узбекистан, его доля составляет скромные 1,4%, и поставки оттуда тоже сократились почти на треть.

Источник:  Autonews.ru
Ушакова Ирина
06.05.2026 
