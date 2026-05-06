АВТОВАЗ рассказал об особенностях фирменного X-дизайна Lada Azimut

АВТОВАЗ рассказал, как создавалась внешность кроссовера Lada Azimut

В новинке, как сообщили в пресс-службе российского автопроизводителя, сохранили узнаваемую философию X-дизайна, знакомую по предыдущим моделям. Правда, теперь в экстерьере стало больше воздуха, света и чётких графических линий. Среди ключевых особенностей кузова – динамичный силуэт крыши и решительный наклон кормовой части.

Спереди кузов украшает характерная X-образная светопись, и этот же мотив повторяется на боковинах, а также в рисунке задних фонарей. Кстати, для будущих владельцев предусмотрена палитра из восьми оттенков: бежевый, белый, чёрный, кофейный, болотный, изумрудный, рубиновый и тёмно-серый.

Внутри салона обещают создать «ламповый уют» с помощью амбиентной подсветки. Над передней панелью разработчики установили сразу два дисплея – один отвечает за приборную панель, второй за мультимедиа. Что касается центрального тоннеля, то на нём разместили две беспроводные зарядки для гаджетов, подстаканники, небольшую полочку, бокс с охлаждением и удобный подлокотник.