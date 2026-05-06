Эксперты назвали стоимость техобслуживания автомобиля в 2026 году

Uremont: немецкие авто – лидеры затрат на сервис, китайские в рейтинг не попали

Российский автопарк стареет и меняется: европейские и японские машины теперь чинят с оглядкой на параллельный импорт, а доля китайских автомобилей все растет.

Аналитики сервиса Uremont изучили стоимость базового техобслуживания автомобилей в десятке крупных городов, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Краснодар и другие, и выяснили, какие марки требуют самых больших вложений.

В расчет средней стоимости были включены работы по усредненной сервисной ставке, а также цены на расходники – масло, салонные и масляные фильтры.

Лидером антирейтинга стали немецкие автомобили вроде BMW, Audi и Mercedes-Benz. Средний чек их ТО достиг 48 тысяч рублей из‑за конструктивных особенностей, дорогих оригинальных запчастей и сложностей с логистикой.

На втором месте американские машины с исторически объемными двигателями: за их обслуживание просят от 30 до 40 тысяч рублей. Высокая стоимость и ценовой диапазон обуславливается автомобилями с исторически объемными ДВС, требующих больше моторного масла для замены по регламенту. в основном из‑за повышенного расхода масла.

Замыкают тройку европейские бренды, включая Volvo и Skoda, с чеком около 25 тысяч рублей.

Основатель Uremont Артур Терисаян объяснил, что сейчас стоимость владения автомобилем в России складывается не только из цен на запчасти, но и из доступности сервиса и прогнозируемости поломок. По его словам, автовладельцы все чаще заранее просчитывают будущие траты на ремонт и профилактику.

Китайские же модели в этот рейтинг самых затратных авто в обслуживании не попали вовсе.