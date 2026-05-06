Скидка в 100 тысяч на авто окажется очень дорогой: юристы раскрыли главные ловушки дилеров

Автодилеры часто навязывают покупателям платные услуги, от которых почти нельзя отказаться

Юристы предупредили россиян о скрытых уловках автодилеров, которые превращают покупку машины в финансовую кабалу.

Самая распространенная схема – опционный договор. При заключении опционного договора клиент платит за право потребовать в будущем определенную услугу (например, юридическую помощь). Часто деньги за такие договоры не возвращаются при расторжении, говорят юристы.

Формально это плата за будущую юридическую помощь, но на деле без него либо не дают кредит, либо вовсе отказываются продавать авто.

Остерегаться стоит и заманчивых скидок. Часто дисконт дают лишь при условии покупки страховки или сервисных пакетов. Если клиент отказывается от «допов», дилер через суд требует вернуть всю сумму скидки.

Эксперты поясняют: реальный доход продавцу приносят именно бонусы от партнеров, а не продажа машины. Поэтому покупатель, соглашаясь на акцию, сильно переплачивает за ненужные услуги, будь то «бесплатное» техобслуживание, до которого невозможно дозвониться, или сомнительная юридическая помощь.

Юристы советуют внимательно читать договоры и смело отказываться от навязанных опций в 30-дневный «период охлаждения». Если дилер игнорирует закон о защите прав потребителей, нужно жаловаться в суд, который обычно всегда встает на сторону обманутых водителей. Помните: настоящая скидка не требует покупки чего-то еще.