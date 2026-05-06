Новинка АВТОВАЗа побила рекорд продаж и обошла Geely Monjaro

«Автостат»: Lada Iskra вновь вошла в топ-10 бестселлеров российского рынка

Модель Lada Iskra установила новый рекорд продаж в России. В апреле 2026 года дилеры реализовали 3236 таких машин, что стало лучшим показателем для этого семейства. Цифры приводит агентство « Автостат», опираясь на данные АО «ППК».

Серийные продажи новинки стартовали в июле 2025 года. Уже в декабре, с результатом 3203 проданных автомобиля, Искра впервые попала в десятку самых востребованных моделей на рынке. В январе 2026-го модель поднялась на восьмую строчку рейтинга. А вот в феврале и марте она снова выпала из топ-10.

Сейчас ситуация кардинально изменилась. В апреле новинка от АВТОВАЗа сумела обойти таких крепких игроков, как Haval M6, Lada Niva Legend и Geely Monjaro. Выше неё в десятке лидеров только Lada Granta, Tenet T7, Haval Jolion, Lada Vesta, Lada Niva Travel и Tenet T4.

На деле весь успех Искры выглядит внушительнее, если посмотреть на общую статистику. С июля 2025 года по апрель 2026-го в стране продано 14 766 автомобилей этого семейства.