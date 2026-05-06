Почему компания Li Auto отказалась выпускать седаны

Глава Li Auto Ли Сян раскритиковал седаны за нехватку пространства

Генеральный директор Li Auto Ли Сян вновь затронул больную для поклонников марки тему: когда же китайский автопроизводитель представит седан? Как выяснилось, дело вовсе не в технических ограничениях или рыночной стратегии – всё упирается в идеологию бренда. Соответствующее заявление бизнесмен сделал на своей странице в соцсети.

«Не то чтобы мы не хотим делать седаны, – написал Ли Сян. – Но жертвовать пространством и комфортом ради формы – это противоречит нашему стремлению к «чувству дома». А если сделать седан выше, чтобы сохранить удобство, пострадают пропорции и внешность». По сути, компания отказывается идти на компромисс между эстетикой кузова и простором салона, который так ценят в её моделях.

Причём ориентиром для всей линейки выступает флагманский L9 Livis. Ли Сян охарактеризовал его как наиболее полное воплощение нынешней дизайн-философии. «Внешне – пропорции и осанка, внутри – ощущение дома. Восточная культура ценит домоседство, и это для нас главное», – пояснил глава компании.

Впрочем, шанс на появление седана всё же есть. Ещё в 2025 году Ли Сян оговаривал конкретные условия: Li Auto выйдет на этот рынок только после того, как текущие модели – внедорожники и MPV – позволят компании достичь годовой выручки в 300 миллиардов юаней.