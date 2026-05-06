Почему аккумулятор чаще всего умирает именно весной, а не зимой
Почему компания Li Auto отказалась выпускать седаны

Глава Li Auto Ли Сян раскритиковал седаны за нехватку пространства

Генеральный директор Li Auto Ли Сян вновь затронул больную для поклонников марки тему: когда же китайский автопроизводитель представит седан? Как выяснилось, дело вовсе не в технических ограничениях или рыночной стратегии – всё упирается в идеологию бренда. Соответствующее заявление бизнесмен сделал на своей странице в соцсети.

«Не то чтобы мы не хотим делать седаны, – написал Ли Сян. – Но жертвовать пространством и комфортом ради формы – это противоречит нашему стремлению к «чувству дома». А если сделать седан выше, чтобы сохранить удобство, пострадают пропорции и внешность». По сути, компания отказывается идти на компромисс между эстетикой кузова и простором салона, который так ценят в её моделях.

Причём ориентиром для всей линейки выступает флагманский L9 Livis. Ли Сян охарактеризовал его как наиболее полное воплощение нынешней дизайн-философии. «Внешне – пропорции и осанка, внутри – ощущение дома. Восточная культура ценит домоседство, и это для нас главное», – пояснил глава компании.

Впрочем, шанс на появление седана всё же есть. Ещё в 2025 году Ли Сян оговаривал конкретные условия: Li Auto выйдет на этот рынок только после того, как текущие модели – внедорожники и MPV – позволят компании достичь годовой выручки в 300 миллиардов юаней.

Источник:  IT Home
Ушакова Ирина
06.05.2026 
