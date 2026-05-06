Самый надежный внедорожник Toyota начали продавать в России: актуальные цены
Почему мыть двигатель на мойке — плохая идея для вашего кошелька
Мойка двигателя под давлением: когда чистота...

Российские авто бьют китайские по росту предложения

Китайцы впервые перешагнули планку в 4 млн ₽, а наши марки нарастили долю

Аналитики сервиса Авто.ру Бизнес подвели итоги апреля 2026 года.

Эксперты назвали стоимость техобслуживания автомобиля в 2026 году

Выяснилось, что количество новых машин отечественных локализованных брендов с января выросло на 18%, а за месяц – на 5%. У китайских производителей динамика скромнее: плюс 1% к марту, и до январских показателей пока далеко.

При этом средний ценник китайской новинки впервые превысил 4 млн рублей, прибавив за месяц почти 3%. А вот локальные марки держат планку в 2,04 млн – цена не изменилась. Дешевле всего новые авто стали в Брянской, Воронежской областях и Краснодарском крае. А вот в Вологодской и Тульской областях, наоборот, подорожали.

Столица по-прежнему лидер по ценам: в Москве новый автомобиль в среднем стоит 3,96 млн рублей, что на 1,4% выше мартовского уровня. В Санкт-Петербурге рост оказался заметнее – сразу 4%, до 3,33 млн рублей.

Среди официально представленных в России моделей сильнее всего за месяц упали в цене Haval H3, Jaecoo J6 и Haval Jolion.

А в топе интереса пользователей Авто.ру оказались Lada Granta, Lada Iskra и тот же Haval Jolion.

К локализованным марками авторы исследования отнесли: Москвич, УАЗ, Aurus, Lada, Belgee, Evolute, Solaris, Sollers и Tenet.

Алексеева Елена
Фото:Владимир Гердо/ТАСС
06.05.2026 
