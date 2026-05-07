Почему опасно подключать смартфон к арендованной машине? Объясняет эксперт

При подключении телефона к арендованному авто сохранится информация водителя

При подключении телефона к мультимедийной системе арендованной машины не стоит расслабляться, считает эксперт Владимир Зыков . Прямой угрозы, что устройство сразу похитит пароли или деньги, нет, а вот доступ к контактам, журналу звонков, имени владельца и даже сообщениям система вполне может получить. К тому же часть этой информации рискует остаться в памяти авто после возврата.

Многие автомобили, как выяснилось, весьма настойчиво выпрашивают доступ к телефонной книге сразу при подключении. Причина формально простая – удобство. На экране отображаются имена звонящих, да и отвечать на вызовы с рук проще. Правда, за такое удобство водителям можно и поплатиться, особенно когда в машине после них окажутся совершенно незнакомые люди.

Самый простой выход, по словам эксперта, – использовать разъем только для зарядки, категорически запретив любой доступ к данным. Если же музыка нужна по Bluetooth, лучше сразу заблокировать все разрешения на звонки, сообщения и историю вызовов. Для навигации разумнее закрепить телефон на держателе, чем сохранять маршруты в штатной системе автомобиля, где их увидят другие.

Стоит также не забыть удалить свое устройство из памяти машины после завершения аренды. Хорошо бы и смартфону «забыть» об арендованном авто – удалить его из списка Bluetooth-сопряжений. Если мультимедиа позволяет сбросить личные настройки до заводских, грех этим не воспользоваться. Ведь основная угроза вовсе не в том, что автомобиль взломает гаджет, а в том, что владелец сам разрешит скопировать свою личную информацию.