#
МолнияЭлектромобильностьAuto China 2026Журнал на домРазборка неделиВыходные!Скидки на автоШиныCTO EXPO'26Дневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Honda Accord
9 мая
Новый Accord только в 2030 году: Honda замораживает обновление бестселлеров
Honda задержит выпуск новинок из-за убытков в...
Почему мыть двигатель на мойке — плохая идея для вашего кошелька
9 мая
Почему мыть двигатель на мойке — плохая идея для вашего кошелька
Мойка двигателя под давлением: когда чистота...
Как защитить мотоцикл от угона: действенные методы
9 мая
Как защитить мотоцикл от угона: действенные методы
Эксперт Ладушкин: GPS-трекер — лучшая защита...

Доступный и практичный Chevrolet на вторичке: не гниет и не разорит на запчастях

Эксперт Сергей Зиновьев рассказал, почему стоит выбрать Chevrolet Cobalt с пробегом

Согласно актуальному рейтингу журнала «За рулем», на вторичном рынке можно найти семь доступных седанов не дороже 500 тысяч рублей, которые гарантированно выдержат еще минимум 100 тысяч км пробега.

Рекомендуем
Эксперты назвали стоимость техобслуживания автомобиля в 2026 году

И среди них Chevrolet Cobalt (в России известный также как Ravon R4) получил особый вердикт: лучший вариант с механической коробкой передач. Главная причина, почему стоит обратить внимание на этот автомобиль, заключается в его феноменальной живучести.

За цену 400–500 тысяч рублей часто предлагают Кобальты с пробегами за 500 тысяч км, и сам факт, что такие машины еще на ходу и их продают, говорит о потенциале модели. Этот седан действительно создан для тяжелых условий.

Даже при возрасте 10–20 лет кузов Chevrolet Cobalt радует стойкостью к коррозии. Произведенный в Узбекистане и официально продававшийся в России вплоть до 2022 года, он не страдает типичной для бюджетных седанов «ржавчиной» на стыках и порогах.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Доступный и практичный Chevrolet на вторичке: не гниет и не разорит на запчастях

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, «За рулем»:

Доступный и практичный Chevrolet на вторичке: не гниет и не разорит на запчастях

– Мотор B15D2 1.5 (102 л. с.) чрезвычайно надежен. Чугунный блок, цепной привод ГРМ. Эпизодически надо залечивать течи сальников да регулировать зазоры, гидрокомпенсаторов здесь нет. Очень стойкие МКП и узел сцепления. Автомат 6Т30, увы, наделен парой слабостей, и переборка часто назревает к 150 тысячам км.

Конечно, его подвеску нельзя назвать сверхпрочной на откровенно разбитых дорогах, однако на ровных или умеренно плохих покрытиях все ее элементы способны прослужить свыше 100 тысяч километров.

Рекомендуем
Японский кемпер без переплат: минимализм и свобода за цену подержанного авто

А когда наступает время ремонта, владельца ждет приятный сюрприз: запчасти для Кобальта не являются дефицитом и стоят сравнительно недорого. 

Добавьте к этому вместительный багажник объемом 563 литра и клиренс 155 мм, и вы получите не просто старый седан, а практичный, выносливый инструмент для ежедневных задач, который при разумном обслуживании прослужит еще долго.

О конкурентах Кобальта на вторичке читайте в полной версии материала.

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:Chevrolet и «За рулем»
Количество просмотров 644
07.05.2026 
Фото:Chevrolet и «За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Chevrolet Cobalt (3)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Chevrolet Cobalt  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Мотор цепной, коробка 6 ступенчатая автоматическая,большой багажник, хороший головной свет,хорошая антикорозийная защита кузова,всеядная не убиваемая подвеска,прощает ошибки руления на дороге, есть АБС и 2 подушки безопасности+подогревы сидений и зеркал.
Недостатки:
Царапучий пластик салона,пришлось проклеить проблемные места прозрачной полиуретановой плёнкой. Не самые дешёвые зап части, но после замены работают долго.Расход на 95м бензине такой же как на 92м но езжу на 95м, машина чуть пошустрей едет.
Комментарий:
Отличный авто с нормальным клиренсом для наших дорог,приятный на трассе и в городе,автомат 6 ступенчатый очень плавный, переключает передачи без рывков.
+18