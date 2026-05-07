Доступный и практичный Chevrolet на вторичке: не гниет и не разорит на запчастях

Эксперт Сергей Зиновьев рассказал, почему стоит выбрать Chevrolet Cobalt с пробегом

Согласно актуальному рейтингу журнала «За рулем», на вторичном рынке можно найти семь доступных седанов не дороже 500 тысяч рублей, которые гарантированно выдержат еще минимум 100 тысяч км пробега.

Рекомендуем Эксперты назвали стоимость техобслуживания автомобиля в 2026 году

И среди них Chevrolet Cobalt (в России известный также как Ravon R4) получил особый вердикт: лучший вариант с механической коробкой передач. Главная причина, почему стоит обратить внимание на этот автомобиль, заключается в его феноменальной живучести.

За цену 400–500 тысяч рублей часто предлагают Кобальты с пробегами за 500 тысяч км, и сам факт, что такие машины еще на ходу и их продают, говорит о потенциале модели. Этот седан действительно создан для тяжелых условий.

Даже при возрасте 10–20 лет кузов Chevrolet Cobalt радует стойкостью к коррозии. Произведенный в Узбекистане и официально продававшийся в России вплоть до 2022 года, он не страдает типичной для бюджетных седанов «ржавчиной» на стыках и порогах.

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, «За рулем»:

– Мотор B15D2 1.5 (102 л. с.) чрезвычайно надежен. Чугунный блок, цепной привод ГРМ. Эпизодически надо залечивать течи сальников да регулировать зазоры, гидрокомпенсаторов здесь нет. Очень стойкие МКП и узел сцепления. Автомат 6Т30, увы, наделен парой слабостей, и переборка часто назревает к 150 тысячам км.

Конечно, его подвеску нельзя назвать сверхпрочной на откровенно разбитых дорогах, однако на ровных или умеренно плохих покрытиях все ее элементы способны прослужить свыше 100 тысяч километров.

А когда наступает время ремонта, владельца ждет приятный сюрприз: запчасти для Кобальта не являются дефицитом и стоят сравнительно недорого.

Добавьте к этому вместительный багажник объемом 563 литра и клиренс 155 мм, и вы получите не просто старый седан, а практичный, выносливый инструмент для ежедневных задач, который при разумном обслуживании прослужит еще долго.

О конкурентах Кобальта на вторичке читайте в полной версии материала.