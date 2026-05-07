АВТОВАЗ раскрыл все восемь цветов кузова для Lada Azimut

АВТОВАЗ анонсировал два варианта окраски крыши Lada Azimut

Палитра кроссовера Lada Azimut включит восемь цветов – от трех монохромных (белый, серый, черный) до пяти более ярких решений.

Среди последних, как показано в ролике АВТОВАЗа, присутствуют насыщенный зеленый, красный и оттенок «мокрый асфальт».

Также производитель сообщил о двух вариантах расцветки крыши – вероятнее всего, покупатели смогут выбрать либо единый с кузовом цвет, либо классический черный.

Кроме того, в опубликованном видеоролике компания поделилась особенностями дизайна кузова: разработчики вдохновлялись не только фирменным X-стилем, но и идеями архитектурного авангарда.

Что касается вариантов отделки салона, то на данный момент сведения остаются неполными. На демонстрационном образце была использована красно-черная гамма, а в ролике показан темный интерьер с серебристыми акцентами. В салоне присутствует амбиентная подсветка для создания внутреннего уюта.