Названы три главных фактора, диктующих цены на автомобили

Андрей Ольховский: цены на авто зависят от курса валюты, ставки ЦБ и утильсбора

В ГК «Автодом» обозначили ключевые драйверы ценообразования на российском автомобильном рынке.

Стоимость машин в ближайшее время будет определяться тремя переменными: курсом национальной валюты, ставкой Банка России и возможными изменениями по утильсбору.

Мнение эксперта

Андрей Ольховский, генеральный директор ГК «Автодом»:

– Рост цен на 100% будет зависеть от курса рубля, ставок по кредитам, утильсбора, стоимости комплектующих и логистики. Вопрос в том, как каждый фактор будет учитываться в цене автомобиля.

Сильнее всего будет влиять курс валют. Логистика, по моему мнению, не так сильно влияет на цену автомобилей – морские перевозки более дешевые по сравнению с ж/д, но это не критично.

Структура спроса

Отдельное внимание спикер уделил поведению покупателей в среднесрочной перспективе. По его прогнозам, в 2027 году драматических изменений в привычках аудитории не произойдет: люди разучились откладывать и по-прежнему будут выбирать кредитные инструменты.

Однако он отметил смену поколенческого паттерна: молодежь все чаще отказывается от владения личным автомобилем в пользу каршеринга и общественного транспорт, и это тоже следует учитывать при составлении прогнозов продаж.