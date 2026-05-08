Эксперт сравнил шины для трассы и города — комфорт против управляемости

Олег Марков объяснил, как выбирать шины в зависимости от стиля вождения

Современные шины для легковых автомобилей и кроссоверов делятся на разные классы в зависимости от условий использования.

Самые популярные варианты – это городская езда и поездки по трассе.

Технический эксперт холдинга «Кордиант» Олег Марков пояснил, что для длительных путешествий по трассе лучше всего подходит класс туринговых шин. Они обеспечивают комфорт и стабильность на высоких скоростях.

Комфорт складывается из низкого уровня шума и плавности хода. Чтобы этого добиться, производители разрабатывают рисунок протектора так, чтобы шина не издавала лишнего шума, а боковину делают достаточно эластичной – она амортизирует неровности, но при этом остается прочной.

Эксперт также отметил, что за городом важна управляемость на высокой скорости, особенно в дождливую погоду. Для безопасности в таких условиях туринговые шины оснащают продуманной дренажной системой: элементы протектора активно выводят воду из пятна контакта, чтобы предотвратить аквапланирование.

Кроме того, Марков добавил, что среди туринговых моделей производители часто выделяют линейки с акцентом на экономию топлива. Такие шины помимо комфорта дают сниженное сопротивление качению – это особенно важно в дальних поездках. А специальный состав резиновой смеси дает им еще одно преимущество: повышенную стойкость к истиранию, что увеличивает срок службы комплекта.

Что касается шин для активного вождения и преимущественно городской эксплуатации, здесь, как пояснил эксперт, важен не только рисунок протектора.

Олег Марков, технический эксперт холдинга «Кордиант»:

– В данном случае помимо рисунка протектора очень важен состав смеси – в сравнении с моделями других сегментов он работает в первую очередь для обеспечения максимального сцепления – то есть для улучшения характеристик управляемости, разгона и торможения.

При этом такие шины могут изнашиваться быстрее, чем туринговые и энергоэффективные модели и чуть хуже сопротивляться аквапланированию, но это является платой за высокое сцепление.