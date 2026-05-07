Кроссовер с полным приводом дешевле Гранты: в России появился добротный «японец»

Кроссоверы Suzuki Xbee предлагаются в РФ под заказ с ценой от 998 000 рублей

Японский кроссовер Suzuki Xbee теперь можно заказать в России. Его отличительные черты – дорожный просвет в 180 мм, компактные габариты хэтчбека и возможности внутренней трансформации, которые обычно свойственны минивэнам. Сейчас приобрести автомобиль можно только по предзаказу из Японии, и минимальная цена стартует от 998 000 рублей.

Suzuki Xbee

Несмотря на такой ценник, Xbee нельзя назвать типичным кей-каром. Машина заметно крупнее и мощнее «легковушек» того же класса. Ее длина – 3760 мм, а колесная база в 2435 мм обеспечивает радиус разворота всего 4,7 метра. Для сравнения: у LADA Granta база чуть больше – 2476 мм.

Правда, и стоят Лады сейчас подороже. Новый седан Granta с двумя подушками безопасности обойдется минимум в 1 101 000 рублей у дилера. А универсал Granta Cross и вовсе тянет на 1 196 000 рублей. Что уж говорить про китайский кроссовер JAC JS3 – даже со скидкой он продается не дешевле 1 584 000 рублей.

Самые привлекательные предложения нашли в Хабаровске. Там Suzuki Xbee первого поколения в рестайлинговой версии оценили в 998 000 и 1 100 000 рублей. Правда, внешность у таких машин уже слегка устарела, да и техника другая: под капотом стоит 1,0-литровая турбированная «тройка» K10C Boosterjet мощностью 99 л. с., которая работает в паре с классическим 6-ступенчатым автоматом от Aisin и системой полного привода.

Привод здесь реализован по обычной для компактных японских машин схеме On-Demand 4WD с вискомуфтой. Задние колеса подключаются только когда передние начинают буксовать, а в обычных условиях почти вся тяга уходит на переднюю ось. Правда, инженеры добавили кое-какие «умные» настройки, так что на бездорожье этот кроссовер чувствует себя увереннее многих паркетников.

Интерьер Suzuki Xbee

Если хочется посвежее – придется раскошелиться. Второе поколение Xbee в том же Хабаровске обойдется от 1 390 000 рублей. Во Владивостоке машины 2025 года выпуска идут по цене от 1 660 000 до 1 870 000 рублей, а на классифайдах встречаются экземпляры и за 2 111 000 рублей.

Техника у «второго» Xbee другая. Вместо турбомотора там стоит 1,2-литровый атмосферник мощностью 82 л. с. и с крутящим моментом 108 Нм. Коробка – вариатор (CVT), а все свежие версии оснащены мягким гибридом: электродвигатель на 3 л. с. помогает на старте и при разгоне, компенсируя отсутствие турбины на низких оборотах. Привод, как и прежде, полный.

Оснащение у модели второго поколения (возьмем, к примеру, версию за 1 390 000 рублей) весьма приличное: кожаный мультируль, адаптивный круиз-контроль с ограничителем скорости, подогрев передних сидений, электронный ручник с AutoHold, четыре стеклоподъемника, бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя и камера заднего вида с круговым обзором.