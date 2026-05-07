В России начнут продавать новый интересный кроссовер Toyota
Купе-кроссовер Toyota bZ5 вскоре появится в российских автосалонах. Сеть «Рольф» планирует ввозить новинку по схеме параллельного импорта. Официальные представители компании поделились этой информацией, хотя точные даты старта продаж пока держат в секрете.
Публике модель показали совсем недавно – на автосалоне в Пекине. Под капотом у неё, по сути, китайское сердце: один электромотор от BYD на 272 лошадиные силы, а вот батареи могут быть разными. В зависимости от комплектации запас хода варьируется от 550 до 630 километров. Какой именно вариант приедет в Россию, пока вопрос открытый. Кстати, зарядить аккумулятор с 30 до 80 процентов можно всего за 27 минут.
В основе машины лежит платформа e-TNGA – та же, что и у седана Toyota bZ7, который тоже обещают привезти к нам. Внешне кроссовер здорово смахивает на Lexus RX, а по габаритам сопоставим с Tesla Model Y. Дизайнеры оснастили его узкой оптикой, рельефным капотом, 21-дюймовыми колёсами и объединёнными в единый блок задними фонарями.
Внутри – полный набор современной электроники: цифровая приборка, 15,6-дюймовый тачпад мультимедиа, беспроводная зарядка, панорамная крыша и целая армия водительских ассистентов.
- «За рулем» можно читать и в MAX
Выставка СТО EXPO 2026
Крупнейшая выставка запчастей и послепродажного обслуживания в России – СТО EXPO – стала бесплатной для наших читателей! За рулем - официальный партнер мероприятия, а значит, вы можете посетить экспозицию с 26 по 29 мая после простой регистрации по ссылке.
До встречи на СТО EXPO, друзья!