Новые Volga бросают вызов: список конкурентов возрожденного бренда

Эксперт Ковалев назвал основных конкурентов автомобилей Volga в России

Новые автомобили Volga столкнутся с серьёзной конкуренцией. Врагами для них станут практически все машины, которые соперничают с Geely. В первую очередь речь идёт о TENET (Chery) 7 и 8 серий, а также о седане Chery Arrizo 8. Кроме того, борьба предстоит с некоторыми моделями Haval и Changan. Такую картину агентству « АВТОСТАТ» обрисовал Александр Ковалёв, основатель внешней пресс-службы для автобизнеса Механика.

По мнению Юрия Блинова, директора по маркетингу АГ «Авилон», ситуация с соперниками вполне ясна. Для седана Volga C50 главный оппонент – это Chery Arrizo 8. Сюда же можно добавить параллельный Toyota Camry и вообще любые седаны, которые покупают как статусный, но при этом рациональный бизнес-класс. А вот у кроссовера Volga K40 круг врагов заметно шире: сюда входят Geely Atlas, Haval F7, Chery Tiggo 7L и часть более богато оснащённых среднеразмерных кроссоверов. Что касается Volga K50, то здесь схватка уже намечается с Geely Monjaro, GAC GS8, Chery Tiggo 9 и другими крупными SUV, чей ценник стартует от 4 млн рублей.

Игорь Моржаретто, шеф-редактор радио «Автодор», тоже считает, что у бизнес-седана Volga C50 оппонентов предостаточно. Среди них – « Москвич 6», Chery Arrizo 8, FAW Bestune B70 и Dongfeng Aeolus Shine Max. При этом у кроссовера К50 соперников ещё больше: GAC GS8, TENET T8, JAECOO J8, EXEED RX, Changan UNI-K и KGM Torres.