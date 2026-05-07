Надежный немецкий кроссовер из Китая в РФ дешевле аналогов от Chery и Tenet

Компактный Volkswagen T-Cross продают по цене от 1,4 млн рублей

В России появилась возможность заказать недорогой Volkswagen T-Cross.

Во Владивостоке компактный кроссовер с китайского завода SAIC-Volkswagen на одном из классифайдов предлагают по цене от 1 400 000 рублей.

Это заметно дешевле популярных китайских моделей: Tenet T4 и Chery Tiggo 4 стоят от 2 млн рублей, а Jaecoo J6 – от 2,29 млн.

Китайская версия T-Cross длиннее европейской на 100 мм, поэтому салон автомобиля просторнее.

За 1 400 000 рублей продавец из Приморья привезет машину в комплектации Comfort с двухцветным кузовом, панорамной крышей, цифровой панелью приборов, двухзонным климат-контролем и отделкой экокожей.

Под капотом всех таких кроссоверов из КНР знакомый по калужским моделям 1,5-литровый 110-сильный атмосферник и надежный 6-тупенчатый автомат Aisin.

Volkswagen T-Cross

Есть в продаже и праворульный T-Cross из Японии за 1 750 000 рублей – с турбомотором 1.0 и роботизированной коробкой. Он доступен в том же Владивостоке. Этот автомобиль получил 116-сильный 1,0-литровый турбомотор, 7-ступенчатый робот, а также: LED-ходовые огни, комбинированную обивку кресел, цифровую «приборку», мультимедиа с тачскрином, мультируль, камеру заднего вида и двухзонный климат-контроль.