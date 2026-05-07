АВТОВАЗ запатентовал дизайн нового кроссовера

АВТОВАЗ запатентовал дизайн кроссовера T-134

АВТОВАЗ оформил патент на промышленный образец кроссовера, который до этого момента нигде не показывали. Изображения новинки уже появились в открытой базе Федерального института промышленной собственности – это следует из информации на сайте Роспатента.

Заявка на патент была подана в декабре 2025 года, она прошла регистрацию в начале мая текущего года. Патентообладателем указан АВТОВАЗ. Авторы дизайна: Степан Суслаев, Яна Ильина, Ярослав Житлов, Ольга Денисова и Ежен Аккерманн.

Как уточняет телеграм-канал «Автопоток», показанный на изображениях кроссовер имеет индекс T-134, — это несостоявшаяся «Нива-3», которую планируют перевести на российскую компонентную базу.