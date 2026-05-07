Как не стать жертвой автоподставщиков? Рекомендации эксперта

Автоэксперт Хайцеэр: Внимательность и вызов ГАИ спасут от автоподставщиков

Ключевой навык, который поможет не попасться на уловки автоподставщиков на дороге, – это обычная внимательность. Такое заявление сделал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Специалист настаивает: главное – не поддаваться на провокации. Злоумышленники часто специально «прижимают» автомобилистов, вынуждая их на необдуманные действия.

«Обязательно вызывайте ГАИ. Никаких устных договорённостей с другим участником аварии быть не должно, и тем более не пытайтесь решить вопрос на месте деньгами», – подчеркнул эксперт.

Он также советует искать камеры видеонаблюдения или дорожные камеры, которые могли зафиксировать момент столкновения.

Правда, сами мошенники редко действуют в зонах с хорошим видеоконтролем. По словам Хайцеэра, подставы чаще всего происходят в местах, где камер просто нет. Впрочем, шанс избежать проблем есть даже у тех, кого выбрали жертвой, – стопроцентного успеха у преступников не бывает, добавляет он.

Особый пик таких афер пришёлся на текущий год. Как выяснилось ранее, только за 2026 год нарушители умудрились заработать на фиктивных ДТП астрономическую сумму – 1 млрд 404 млн рублей. Злоумышленники предпочитают мелкие столкновения без серьёзных повреждений, которые сложно оспорить.

Типичные места для такой «работы» – дворы, парковки, где нет камер, и кольцевые развязки. После аварии мошенники собирают страховые выплаты, ремонтируют машины в своих сервисах за копейки и снова выезжают на «охоту».

Источник:  Москва 24
Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
07.05.2026 
