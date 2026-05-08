В Москве 88 нарушителей заплатят по 5 тысяч рублей за безбилетный проезд

В столице проводят усиленные проверки билетов на самых востребованных маршрутах

6 мая прошла усиленная проверка у станции метро «Владыкино». Контролеры ГКУ «Организатор перевозок» вместе с сотрудниками полиции проверили более 2,5 тыс. проездных билетов у пассажиров 72 автобусов. В результате выявили 88 безбилетников. Каждому выписали штраф – 5 тыс. рублей.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

«Каждую неделю мы проводим усиленные проверки на самых востребованных маршрутах Москвы. Эти меры способствуют повышению сознательности пассажиров и помогают выявлять нарушителей. Такие мероприятия уже доказали свою эффективность.

По результатам проверки у станции метро «Владыкино» доля безбилетников сократилась более, чем на 51% в сравнении с прошлым годом. Призываю всех пассажиров оплачивать проезд при входе в наземный транспорт даже при коротких поездках».

Проездной документ необходимо пополнять до начала поездки. На турникете его следует приложить и дождаться зеленой отметки о подтверждении. При отсутствии документов у нарушителя сотрудники полиции вправе доставить его в отдел для идентификации личности.

С начала года проведено 17 усиленных проверок на востребованных маршрутах Москвы. Контролерами проверено более 41,5 тыс. билетов в 1013 автобусах, выявлено свыше 2967 безбилетников.

С 9 января 2026 года штраф за безбилетный проезд или неправомерное использование социальной карты составляет 5 тыс. рублей. Срок оплаты – 60 дней. При просрочке штраф удваивается, дело передается судебным приставам.

