Lexus представил совершенно новый крупный кроссовер с полным приводом
Компания Lexus наконец-то рассекретила новинку для американского рынка – большой электрический кроссовер TZ. Это первый трёхрядный электромобиль марки, который, должно быть, оценят семьи.
В движение машину приводит установка мощностью 420 лошадиных сил. Динамика впечатляет: до 97 км/ч кроссовер разгоняется за 5,1 секунды. По европейскому циклу запаса хода хватает аж на 530 километров.
Интересная деталь: производитель предлагает на выбор две батареи – на 77 и на 96 кВт·ч. А вот мощность зарядки ограничена 150 кВт. Впрочем, пополнить запас с 10 до 80 процентов удастся примерно за полчаса.
Любопытно, что Lexus предусмотрела порт NACS – это значит, владельцы смогут пользоваться зарядными станциями Tesla. Кстати, есть у TZ и фирменная фишка: аудиосистема умеет имитировать звук бензинового мотора и даже переключение передач. Фейк, но эмоциональный.
Что касается интерьера, здесь японцы обещают рекордную тишину в салоне – тише, чем у любого другого SUV бренда. Во втором ряду стоят раздельные капитанские кресла, предусмотрен их обогрев и вентиляция. Вдобавок есть электропривод подставок для ног и аудиосистема с 21 динамиком.
Для создания уюта предусмотрена ароматизация салона и аж шесть вариантов атмосферной подсветки, выполненной в японской стилистике. На цифровой приборной панели отображается полноэкранная навигация, а задние колёса у кроссовера подруливают – разворотливее будет.
Старт продаж нового Lexus TZ в Штатах намечен на конец 2026 года. Стоимость и комплектации объявят несколько позже.
