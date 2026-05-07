Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Toyota Sequoia XK80
9 мая
Самый надежный внедорожник Toyota начали продавать в России: актуальные цены
В России появились в продаже новые Toyota...
Honda Accord
9 мая
Новый Accord только в 2030 году: Honda замораживает обновление бестселлеров
Honda задержит выпуск новинок из-за убытков в...
Почему мыть двигатель на мойке — плохая идея для вашего кошелька
9 мая
Почему мыть двигатель на мойке — плохая идея для вашего кошелька
Мойка двигателя под давлением: когда чистота...

Lexus представил совершенно новый крупный кроссовер с полным приводом

Lexus представил трехрядный электрический кроссовер TZ

Компания Lexus наконец-то рассекретила новинку для американского рынка – большой электрический кроссовер TZ. Это первый трёхрядный электромобиль марки, который, должно быть, оценят семьи.

В движение машину приводит установка мощностью 420 лошадиных сил. Динамика впечатляет: до 97 км/ч кроссовер разгоняется за 5,1 секунды. По европейскому циклу запаса хода хватает аж на 530 километров.

Lexus TZ
Lexus TZ

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Цены на иномарки взлетят: почему зеркальный утильсбор ударит по карману российских водителей

Интересная деталь: производитель предлагает на выбор две батареи – на 77 и на 96 кВт·ч. А вот мощность зарядки ограничена 150 кВт. Впрочем, пополнить запас с 10 до 80 процентов удастся примерно за полчаса.

Любопытно, что Lexus предусмотрела порт NACS – это значит, владельцы смогут пользоваться зарядными станциями Tesla. Кстати, есть у TZ и фирменная фишка: аудиосистема умеет имитировать звук бензинового мотора и даже переключение передач. Фейк, но эмоциональный.

Что касается интерьера, здесь японцы обещают рекордную тишину в салоне – тише, чем у любого другого SUV бренда. Во втором ряду стоят раздельные капитанские кресла, предусмотрен их обогрев и вентиляция. Вдобавок есть электропривод подставок для ног и аудиосистема с 21 динамиком.

Интерьер Lexus TZ
Интерьер Lexus TZ

Рекомендуем
Платные дороги России 2026: что нового?

Для создания уюта предусмотрена ароматизация салона и аж шесть вариантов атмосферной подсветки, выполненной в японской стилистике. На цифровой приборной панели отображается полноэкранная навигация, а задние колёса у кроссовера подруливают – разворотливее будет.

Старт продаж нового Lexus TZ в Штатах намечен на конец 2026 года. Стоимость и комплектации объявят несколько позже.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник:  Lexus
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Lexus
Количество просмотров 1274
07.05.2026 
Фото:Lexus
Поделиться:
Оцените материал:
0