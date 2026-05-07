Lexus представил совершенно новый крупный кроссовер с полным приводом

Lexus представил трехрядный электрический кроссовер TZ

Компания Lexus наконец-то рассекретила новинку для американского рынка – большой электрический кроссовер TZ. Это первый трёхрядный электромобиль марки, который, должно быть, оценят семьи.

В движение машину приводит установка мощностью 420 лошадиных сил. Динамика впечатляет: до 97 км/ч кроссовер разгоняется за 5,1 секунды. По европейскому циклу запаса хода хватает аж на 530 километров.

Lexus TZ

Интересная деталь: производитель предлагает на выбор две батареи – на 77 и на 96 кВт·ч. А вот мощность зарядки ограничена 150 кВт. Впрочем, пополнить запас с 10 до 80 процентов удастся примерно за полчаса.

Любопытно, что Lexus предусмотрела порт NACS – это значит, владельцы смогут пользоваться зарядными станциями Tesla. Кстати, есть у TZ и фирменная фишка: аудиосистема умеет имитировать звук бензинового мотора и даже переключение передач. Фейк, но эмоциональный.

Что касается интерьера, здесь японцы обещают рекордную тишину в салоне – тише, чем у любого другого SUV бренда. Во втором ряду стоят раздельные капитанские кресла, предусмотрен их обогрев и вентиляция. Вдобавок есть электропривод подставок для ног и аудиосистема с 21 динамиком.

Интерьер Lexus TZ

Для создания уюта предусмотрена ароматизация салона и аж шесть вариантов атмосферной подсветки, выполненной в японской стилистике. На цифровой приборной панели отображается полноэкранная навигация, а задние колёса у кроссовера подруливают – разворотливее будет.

Старт продаж нового Lexus TZ в Штатах намечен на конец 2026 года. Стоимость и комплектации объявят несколько позже.