Собираемся на дачу: как не погубить будущий урожай за одну поездку

Как правильно перевозить рассаду на дачу в автомобиле: советы по температуре, подготовке и упаковке

С началом майских праздников дача становится главной целью для миллионов водителей, но успех будущего урожая решается ещё в дороге. Казалось бы, довезти до участка несколько ящиков с зеленью – плёвое дело, однако на деле транспортировка превращается в настоящее испытание для нежных ростков. Неправильные действия запросто приводят к стрессу растений, а иногда и к их полной гибели, пишет 110km.ru.

В чем перевозить рассаду?

Подготовку к путешествию стоит начинать за несколько дней. Полив за сутки до отъезда должен быть умеренным: влажная земля защитит корни от пересыхания, но без фанатизма, иначе они загниют. Ещё один секрет – закалка. Примерно за неделю до перевозки рассаду нужно выносить на балкон или лоджию. Постепенное привыкание к перепадам температур и ветру здорово снижает риск шока при смене обстановки.

Для размещения в машине отлично подходят пластиковые контейнеры или ящики из-под фруктов. Они надёжно прикрывают растения от сквозняков и случайных ударов. Тут есть важное правило: ставить ящики друг на друга категорически не советуют. Лучше всего расположить их в один ряд либо просто проложить между слоями плотный картон. Главное – чтобы рассада не лежала на боку, иначе корневая система может серьёзно пострадать.

Где в машине разместить рассаду?

Самое удачное место – в салоне. На заднем сиденье или прямо на полу между креслами куда проще контролировать микроклимат. Багажник – вариант для крупных ящиков, только вот там сложно удерживать нужную температуру. Чтобы не допустить переохлаждения, многие накрывают зелень агроволокном, получая эффект мини-парника. И обязательно фиксируйте контейнеры: резкое торможение – и всё летит кувырком. Тут помогут штатные ремни безопасности или плотная укладка ящиков впритык.

Оптимальная температура по дороге варьируется от +12 до +18 градусов. Жара – злейший враг. Если пришлось остановиться, не глушите двигатель надолго, иначе воздух моментально нагреется, и растения получат тепловой удар. Кондиционер лучше не выключать или хотя бы регулярно проветривать салон. Даже короткая стоянка под солнцем способна перегреть зелёные саженцы.

Разные культуры требуют разного подхода, поэтому маркировка ящиков – не прихоть, а необходимость для быстрой высадки. Перцы и томаты панически боятся сквозняков. Огурцы слишком чувствительны к холоду, их место только в салоне. С капустой, в общем-то, проще, но и ей нужна аккуратная упаковка.

Прибыв на участок, стоит сразу добавить в воду для полива немного стимулятора роста. Эта мера здорово ускоряет восстановление после пережитого стресса. Крепкие всходы в новом сезоне вполне реальны, если следовать этим нехитрым правилам.