Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Почему аккумулятор чаще всего умирает именно весной, а не зимой
9 мая
Почему аккумулятор чаще всего умирает именно весной, а не зимой
Эксперты Лазарев и Семёнов назвали главные...
Интерьер Toyota Sequoia XK80
9 мая
Самый надежный внедорожник Toyota начали продавать в России: актуальные цены
В России появились в продаже новые Toyota...
Honda Accord
9 мая
Новый Accord только в 2030 году: Honda замораживает обновление бестселлеров
Honda задержит выпуск новинок из-за убытков в...

Владельцам этих автомобилей Volkswagen придется заплатить, чтобы поехать

Volkswagen ввел плату за доступ к полной мощности ID 3 Pro и ID 3 Pro S

Немецкий автогигант объявил о введении дополнительной платы за доступ к полной мощности своих электромобилей ID 3 Pro и ID 3 Pro S.

Рекомендуем
Что не так с кузовом? — Краска отходит кусками!

Владельцы смогут наслаждаться всеми 228 лошадиными силами своих авто, но за это придется платить 16,50 фунтов стерлингов в месяц (около 1700 рублей). Как выяснил портал techradar.com, в британском конфигураторе Volkswagen всё выглядит прилично: обе модели – ID.4 и ID.5 – значатся с показателями в 150 кВт (201 л.с.). Мелочь, но неприятная: под описание затесался мелкий шрифт, из которого следует, что настоящие 228 л.с. (170 кВт) – удовольствие не бесплатное.

За полную заводскую отдачу автопроизводитель просит либо ежемесячные 16,50 фунтов стерлингов, либо единоразовую выплату в 649 фунтов. Если перевести на рубли, выходит около 65 900 рублей. Правда, при ежемесячной подписке есть нюанс: в случае продажи машины мощность обратно понизят.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

По сути, Volkswagen не стал пионером в этой практике – Polestar, Tesla и Volvo уже не раз предлагали водителям «распаковать» дополнительные лошадиные силы за отдельную плату. Так что схема не нова, хотя у многих вызывает вопросы.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник:  techradar.com
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 45
08.05.2026 
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0