В России взлетели продажи машин ушедших брендов: с чем это связано?

Сергей Целиков: Продажи автомобилей глобальных брендов в РФ выросли в 2,4 раза

Лидером среди неофициально ввозимых в Россию глобальных марок остается Toyota – на долю бренда приходится 18,2% сегмента, или 9703 зарегистрированных автомобиля.

Вторую строчку занимает Mazda с показателем 7933 штуки. На третьем месте расположился BMW – 5376 регистраций. Четвертую и пятую позиции поделили Volkswagen (4429 штук) и Audi (3410 штук).

Если смотреть на происхождение брендов, то картина получается весьма показательной. Самый высокий спрос у россиян на японские марки – почти половина рынка, а точнее 46%. Немецкие производители занимают второе место с долей 32,4%, а замыкают тройку корейцы с 10,5%.

В реальности ситуация с местом сборки выглядит иначе. Оказывается, почти две трети всех ввезенных глобальных автомобилей (64,5%) были произведены на китайских заводах. Хотя встречаются экземпляры, собранные в Германии, Японии, Южной Корее, США и даже соседнем Казахстане.

Ранее появлялась информация, что за первые четыре месяца 2026 года на учет в РФ встало 5376 новых BMW. Это на целых 69% больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда было зарегистрировано 3174 машины.

Источник:  Канал Сергея Целикова в Max
Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
08.05.2026
08.05.2026 
