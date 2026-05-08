Популярность автокредитов в России растет: в чем причины

Эксперт Блинов: У покупателей машин поменялась модель поведения

В России заметно выросла доля машин, купленных в кредит, рассказали Autonews.ru в пресс-службе Ассоциации российских автомобильных дилеров (РОАД). По данным организации, на заёмные средства сейчас приобретается до 80% автомобилей. Причём сроки таких займов тоже серьёзно увеличились.

«Сегодня до 80% автомобилей покупается с привлечением заемных средств. Плюс растут и сроки автокредитования – в среднем, они уже доходят до 5-6 лет. Ведь ранее мы говорили о несоизмеримости зарплат и стоимости автомобилей, а значит, низкой покупательной способности населения в целом», – уточнили в ассоциации.

На деле такая популярность кредитов связана с целым клубком причин, объяснил Юрий Блинов, директор по маркетингу АГ «Авилон» (один из крупнейших дилерских холдингов в РФ). По его словам, клиенты не только чаще берут займы – они оформляют их на куда более крупные суммы.

«Клиенты не просто чаще идут в кредит, они берут больший кредит, потому что автомобиль как актив стал дороже. Клиент все чаще выбирает не просто машину, а финансовую конструкцию сделки – автомобиль, трейд-ин, кредит, страхование, срок владения, ежемесячный платеж и будущую ликвидность», – уточнил Блинов.

Эксперт отметил, что поменялась сама модель выбора: если раньше человек смотрел на общую цену машины, то теперь его интересует именно сумма ежемесячного платежа.

«В новых автомобилях кредит – это уже системный элемент сделки. В автомобилях с пробегом кредит пока используется осторожнее, но интерес растет, потому что качественный свежий автомобиль с пробегом тоже стал дорогим товаром», – пояснил Блинов.

Правда, есть нюанс. Юрист Сергей Смирнов предупреждает: дилеры нередко ставят оформление автокредита условием для получения скидки. На первый взгляд – удача, но на деле стоит насторожиться.

«В итоге потребитель переплачивает за кредит и дополнительные сервисы сумму, превышающую размер скидки», – сказал собеседник Autonews.ru.

