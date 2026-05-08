Новая система залпового огня «Сарма» в деле: три минуты на всё

Госкорпорация «Ростех» с начала 2025 года поставляет военным новую реактивную систему залпового огня «Сарма».

О старте поставок генеральный директор Сергей Чемезов лично доложил президенту Владимиру Путину.

Речь идет о тяжелой артиллерийской установке калибра 300 миллиметров. Инженеры создали ее как прямое развитие знаменитых систем «Смерч» и «Торнадо-С», но с принципиально новой философией применения. Хотя калибр остался прежним, количество труб-направляющих сократили с двенадцати до шести. Как объяснил глава «Ростеха», это решение кардинально снизило общую массу боевой машины, за счет чего резко выросли мобильность и проходимость на любой местности.

Главный козырь «Сармы» не только в огневой мощи, но и в защите экипажа. Кабина, где находятся операторы, выполнена бронированной. На то, чтобы выехать на позицию, навестись и изготовиться к стрельбе, расчету требуется всего 3 минуты. Столько же времени – 3 минуты – необходимо, чтобы покинуть точку сразу после залпа, не давая противнику шанса на ответный удар.

А сам залп занимает лишь 18 секунд. По словам Чемезова, это делает новую систему невероятно эффективной для тактики «выстрелил и ушел».

Дополнительно «Сарма» получила полностью автоматизированную систему управления огнем, которая сама рассчитывает данные для стрельбы и наводит пакет направляющих.

Впервые широкая публика увидела «Сарму» в феврале 2026 года на международной выставке World Defence Show в Саудовской Аравии, где установка вызвала большой интерес у иностранных специалистов.

Источник:  ТАСС
Алексеева Елена
Фото:Софья Савитская/ ТАСС
08.05.2026 
