Названа (возможная) цена нового кроссовера АВТОВАЗа T-134

АВТОВАЗ: запускать серийное производство кроссовера T-134 пока не планируется

В пресс-центре производителя пояснили: речь идет лишь об одной из «финализированных дизайн-концепций», а не о готовой машине.

Напомним, завод запатентовал внешний вид модели под кодом Т-134. Патент на «легковой автомобиль» подали в декабре 2025 года, а одобрили в мае 2026-го.

Эксперты уже прикинули, сколько он может стоить. В Telegram-канале Mash Money полагают, что на старте продаж ценник может составить 2–2,4 млн рублей, то есть это уровень свежего Renault Duster II.

Концепт Lada T-134

По виду Т-134 напоминает прототип Niva Vision, который разрабатывали еще при Renault. Правда, в патенте забыли указать автора – французского дизайнера Жана-Филиппа Салара, хотя другие создатели из АВТОВАЗа там есть. Он рассказывал о проекте новой Нивы еще в 2021 году.

Многие тогда решили, что Т-134 – это будущая Нива-3 на платформе Весты. Но это не так: Веста и Нива – совершенно разные машины. И кроссовер базировался на платформе CMF-B-LS – как Dacia Duster и Bigster. Но должен был стать «более российским» и «более внедорожным». И стал бы таким к 2025 году – если бы французы не ушли.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Т-134 – это лишь поисковый макет, а не готовый автомобиль. Патент на визуальный облик изделия, именуемый на профессиональном языке «патентом на промышленный образец», вовсе не свидетельствует о том, что компания готова к производству такой машины.

Пойдет ли такая Нива на конвейер? Вовсе не факт.

Это будет зависеть от множества факторов, начиная от запроса рынка (есть ли он?) и заканчивая финансовыми возможностями предприятия, которое не может делать одновременно несколько больших проектов. А среди них еще и минивэн на платформе Весты, на который тоже нужны силы и средства.