Hyundai оформил в Роспатенте права на два товарных знака

Hyundai получил патент в РФ на товарные знаки Solaris и Terracan

Hyundai оформил в Роспатенте права сразу на два товарных знака – Solaris и Terracan. Как выяснил Авто Mail, на сайте ведомства уже опубликована информация о регистрации этих изображений, причем в обоих случаях вместе с названием указан и фирменный логотип. На деле сейчас компания закрепила за собой именно графические варианты.

Рекомендуем Эту задачку на знание ПДД заваливают даже опытные водители

В качестве правообладателя значится «ХЁНДЭ МОТОР КОМПАНИ». Заявка на патент поступила ещё в сентябре 2024 года, но окончательное оформление документа произошло только 7 мая 2026-го. Действие обоих изобразительных знаков рассчитано до сентября 2034 года – то есть, по сути, их продлили на десять лет.

В документах уточняется, что патент на Solaris распространяется на автомобили разных типов. А вот у второго знака сфера шире: Terracan касается не только легковушек, но и внедорожников, спорткаров, вездеходов, а также запчастей и других сопутствующих товаров.

Правда, это совсем не значит, что Solaris или Terracan вот-вот появятся в продаже у российских дилеров. В Hyundai не раз заявляли: возвращаться на наш рынок они не планируют. Так что регистрация – скорее формальный ход.

Напомним, Solaris – это доступный седан, который до 2022 года собирали на заводе под Санкт-Петербургом. Что касается Terracan, то это среднеразмерный внедорожник, рассчитанный на семь мест, – его выпускали в Южной Корее с 2001 по 2007 год.