#
МолнияЭлектромобильностьAuto China 2026Журнал на домРазборка неделиВыходные!Скидки на автоШиныCTO EXPO'26Дневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Toyota Sequoia XK80
9 мая
Самый надежный внедорожник Toyota начали продавать в России: актуальные цены
В России появились в продаже новые Toyota...
Honda Accord
9 мая
Новый Accord только в 2030 году: Honda замораживает обновление бестселлеров
Honda задержит выпуск новинок из-за убытков в...
Почему мыть двигатель на мойке — плохая идея для вашего кошелька
9 мая
Почему мыть двигатель на мойке — плохая идея для вашего кошелька
Мойка двигателя под давлением: когда чистота...

Hyundai оформил в Роспатенте права на два товарных знака

Hyundai получил патент в РФ на товарные знаки Solaris и Terracan

Hyundai оформил в Роспатенте права сразу на два товарных знака – Solaris и Terracan. Как выяснил Авто Mail, на сайте ведомства уже опубликована информация о регистрации этих изображений, причем в обоих случаях вместе с названием указан и фирменный логотип. На деле сейчас компания закрепила за собой именно графические варианты.

Рекомендуем
Эту задачку на знание ПДД заваливают даже опытные водители

В качестве правообладателя значится «ХЁНДЭ МОТОР КОМПАНИ». Заявка на патент поступила ещё в сентябре 2024 года, но окончательное оформление документа произошло только 7 мая 2026-го. Действие обоих изобразительных знаков рассчитано до сентября 2034 года – то есть, по сути, их продлили на десять лет.

В документах уточняется, что патент на Solaris распространяется на автомобили разных типов. А вот у второго знака сфера шире: Terracan касается не только легковушек, но и внедорожников, спорткаров, вездеходов, а также запчастей и других сопутствующих товаров.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Правда, это совсем не значит, что Solaris или Terracan вот-вот появятся в продаже у российских дилеров. В Hyundai не раз заявляли: возвращаться на наш рынок они не планируют. Так что регистрация – скорее формальный ход.

Напомним, Solaris – это доступный седан, который до 2022 года собирали на заводе под Санкт-Петербургом. Что касается Terracan, то это среднеразмерный внедорожник, рассчитанный на семь мест, – его выпускали в Южной Корее с 2001 по 2007 год.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник:  Авто Mail
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Hyundai
Количество просмотров 30
08.05.2026 
Фото:Hyundai
Поделиться:
Оцените материал:
0