400 тысяч машин застряли на складах: почему дилеры не снижают цены

Эксперт Крылов: почему дилеры предпочитают хранить машины, а не снижать цены

Авторынок России оказался в тупиковой ситуации. У дилеров скопилось около 400 тысяч абсолютно новых машин – гигантская цифра, которая уже не просто статистика, а реальная головная боль для продавцов. Если выстроить все эти автомобили бампер к бамперу, колонна растянется на расстояние от Москвы до Нижнего Новгорода. Основной объем стоков сформировался еще в 2023-2024 годах, когда дилеры скупали всё подряд в надежде на вечный рост. Но покупательская способность иссякла, и теперь продавцы сидят на горе металла, не зная, что с ним делать.

По сути, это окопная война: дилер не хочет дешеветь, а у покупателя закончились деньги. Магазины зажаты в тиски кредитов. Машины выкупались на заемные средства под высокий процент, и любая серьезная скидка становится прямым путем к банкротству. Логист по грузоперевозкам и аналитик тарифов Денис Крылов объяснил Pravda.Ru, что продавцы сидят в капкане: сбросить цены нельзя, а держать запас – сплошные убытки.

С декабря прошлого года продажи практически остановились, а запасы тают черепашьими темпами. Раньше, бывало, излишки сливали через акции, теперь же держат оборону до последнего. Дистрибьюторы успокаивают, что это якобы «равновесное состояние» и запаса хватит на 3-4 месяца активных продаж. Но вот загвоздка: самих активных продаж нет. Даже надежные кроссоверы стоят столько, что люди предпочитают чинить старый хлам, лишь бы не влезать в долги.

Парадокс в том, что значительную долю стоков составляет продукция из дружественного Китая. Но даже китайские кроссоверы, которые раньше разлетались как горячие пирожки, теперь стоят мертвым грузом. Рынок переварил первую волну импорта и перешел в режим жесткой экономии. Пока дилеры полируют кузова на складах, сервисы по ремонту забиты под завязку – люди пытаются продлить жизнь старым машинам любой ценой.

Инженер-автомеханик Михаил Лазарев в беседе с Pravda.Ru отметил, что владельцы, вместо покупки нового авто, латают старые узлы. Но ресурс агрегатов не бесконечен, и даже самая тщательная подготовка не спасет, если детали изношены. Дилерские запасы могли бы освежить дороги, но цена кусается.

Ждать обвала цен, по мнению экспертов, бессмысленно. Это как надеяться, что бензин станет бесплатным. Продавцы скорее превратят салоны в музеи, чем отдадут машины за бесценок. Логистика дорожает, налоги растут, а юридические расходы и КАСКО съедают маржу. Цены будут висеть до тех пор, пока инфляция не сделает их привычными для кошелька.

Юрист по страховым спорам Анастасия Гущина заявила Pravda.Ru, что даже при покупке авто из этих огромных запасов страховые споры по штрафам и ОСАГО никуда не денутся. Дилеры закладывают все риски в итоговый прайс, поэтому существенного снижения цен ожидать не стоит.

Подводя итог, можно сказать, что единственная надежда для покупателя – это скрытые скидки и программы трейд-ин. Дилеру нужно освобождать место под новые модели, например, под грядущий кроссовер от АВТОВАЗа, который может взорвать бюджетный сегмент. Но глобальных распродаж не будет. Возможны лишь точечные акции на непопулярные цвета или комплектации, а базовый прайс останется прежним или даже вырастет из-за инфляции.