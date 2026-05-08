Эксперт Плисов: Рынок шин в РФ остается под давлением избыточного предложения

Летние шины в России подешевели почти на 5% за год

Средняя цена на летние покрышки непремиального сегмента для легковых машин за год снизилась на 4,8% и к апрелю достигла 9,9 тыс. рублей. Об этом сообщило Национальное агентство промышленной информации (НАПИ).

Так, в апреле 2025 года средняя цена летних шин составляла 10,4 тыс. рублей. Она держалась выше отметки в 10 тыс. рублей до конца осени и в ноябре снизилась до 9,8 тыс. рублей. В январе зафиксировано подорожание до 10,3 тыс. рублей, а в феврале и марте показатель упал до 9,8 тыс. рублей.

Что касается других шин из непремиального сегмента, то к апрелю 2026 года всесезонные покрышки за год подорожали на 3,8% (до 13,2 тыс. рублей), а зимние выросли в цене на 1,4% (до 9,7 тыс. рублей).

Член правления Союза автосервисов России Илья Плисов ранее отмечал, что российский рынок шин в 2025–2026 годах остается под сильным давлением избыточного предложения, которое наблюдается прежде всего в сегменте азиатской продукции, что привело к снижению розничных цен.