Эксперт назвал скрытую угрозу на мокрой дороге
Скорость аквапланирования не пишут на покрышках, но от нее зависит безопасность
При выборе летних шин водителям стоит ориентироваться не на дизайн протектора, а на способность резины сопротивляться аквапланированию, рассказал эксперт портала «Дром» Сергей Арбузов.
Чем выше этот показатель, тем меньше риск потерять управление в дождь, особенно в глубокой колее на трассе.
Проблема в том, что производители никогда не указывают скорость аквапланирования в технических данных.
Водителям приходится искать эту информацию самостоятельно – в обзорах независимых тестов.
А если машина используется каждый день, менять шины лучше раз в четыре года – изношенная резина теряет сцепление даже на сухом асфальте.
Источник: РИА Новости
Фото:freepik / senivpetro
08.05.2026
