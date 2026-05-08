Эксперт назвал скрытую угрозу на мокрой дороге

Скорость аквапланирования не пишут на покрышках, но от нее зависит безопасность

При выборе летних шин водителям стоит ориентироваться не на дизайн протектора, а на способность резины сопротивляться аквапланированию, рассказал эксперт портала «Дром» Сергей Арбузов.

Чем выше этот показатель, тем меньше риск потерять управление в дождь, особенно в глубокой колее на трассе.

Проблема в том, что производители никогда не указывают скорость аквапланирования в технических данных.

Водителям приходится искать эту информацию самостоятельно – в обзорах независимых тестов.

А если машина используется каждый день, менять шины лучше раз в четыре года – изношенная резина теряет сцепление даже на сухом асфальте.