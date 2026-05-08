Японский автогигант заявил о миллиардных убытках

Reuters: из‑за конфликта на Ближнем Востоке Toyota потеряет 4,3 млрд долларов

Toyota прогнозирует убытки в размере около 4,3 млрд долларов в этом финансовом году из-за конфликта на Ближнем Востоке. Главные проблемы — растущие операционные расходы и сложности с логистикой, вызванные приостановкой работы ключевых портов, что нарушило устоявшиеся цепочки поставок, сообщает Reuters.

Прибыль Toyota за первый квартал, по предварительным подсчетам, сократится почти наполовину. Годовой показатель тоже не радует – падение ожидается на уровне примерно 20%. Даже взрывной спрос на гибриды, которые сейчас как никогда популярны, не способен перекрыть эти финансовые потери.

Попутно компания прогнозирует рекордный годовой объем продаж – впервые в истории он может достигнуть 5 миллионов машин. Однако это достижение вряд ли спасет ситуацию: издержки и внешнее давление перевешивают.

На деле Toyota уже несколько лет сдает позиции на ряде ключевых рынков, где раньше чувствовала себя уверенно. Теперь к этому добавился целый ворох новых проблем: американские пошлины, агрессивный натиск китайских производителей и общее охлаждение спроса в разных уголках мира.

Источник:  Reuters
Ушакова Ирина
08.05.2026 
