Китай и Япония поделили российский авторынок — откуда что везут

Импорт легковушек в РФ в 2026 году: новые машины едут из КНР, с пробегом – из Японии

В апреле импорт легковых автомобилей в Россию, по данным «Автостата», составил 75,7 тысячи машин.

Из них 34,3 тысячи – новые, а оставшиеся 41,4 тысячи уже имеют пробег.

Причем география поставок для этих двух категорий кардинально различается.

Среди новинок безоговорочно доминирует Китай – почти 72% всего объема ввезено из КНР. Второе место с 17,8% неожиданно заняла Киргизия, а замыкает тройку Беларусь с 3%. В пятерку также вошли Япония и Южная Корея.

А вот в сегменте подержанных автомобилей расклад иной. Здесь бессменным лидером остается Япония – ее доля достигла почти 60%

Китай, который доминирует в новом сегменте, здесь лишь второй с 22,7%.

Третью позицию занимает Южная Корея (7,7%), а следом идут Грузия и Беларусь.

Так что рынок разделился: свежие иномарки к нам везут в основном из Китая, а машины с пробегом – по-прежнему с Японских островов.