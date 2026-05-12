#
МолнияЭлектромобильностьAuto China 2026Журнал на домРазборка неделиВыходные!Скидки на автоШиныCTO EXPO'26Дневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В Москве начнут курсировать 278 новых отечественных автобусов коммерческих перевозчиков
12 мая
В Москве начнут курсировать 278 новых отечественных автобусов коммерческих перевозчиков
Ликсутов: Современные машины будут обслуживать...
В Москве развивают маршруты электросудов: пассажиры совершили уже более 3,5 млн поездок
12 мая
В Москве развивают маршруты электросудов: пассажиры совершили уже более 3,5 млн поездок
Максим Ликсутов: на регулярном речном...
Названы самые надежные семейные кроссоверы
12 мая
Названы самые надежные семейные кроссоверы
Topspeed назвал 10 самых надежных семейных...

Китай и Япония поделили российский авторынок — откуда что везут

Импорт легковушек в РФ в 2026 году: новые машины едут из КНР, с пробегом – из Японии

В апреле импорт легковых автомобилей в Россию, по данным «Автостата», составил 75,7 тысячи машин. 

Рекомендуем
Названы четыре «китайца», от которых не ждешь подвоха

Из них 34,3 тысячи – новые, а оставшиеся 41,4 тысячи уже имеют пробег.

Причем география поставок для этих двух категорий кардинально различается.

Среди новинок безоговорочно доминирует Китай – почти 72% всего объема ввезено из КНР. Второе место с 17,8% неожиданно заняла Киргизия, а замыкает тройку Беларусь с 3%. В пятерку также вошли Япония и Южная Корея.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Китай и Япония поделили российский авторынок — откуда что везут

А вот в сегменте подержанных автомобилей расклад иной. Здесь бессменным лидером остается Япония – ее доля достигла почти 60%

Китай, который доминирует в новом сегменте, здесь лишь второй с 22,7%.

Третью позицию занимает Южная Корея (7,7%), а следом идут Грузия и Беларусь.

Так что рынок разделился: свежие иномарки к нам везут в основном из Китая, а машины с пробегом – по-прежнему с Японских островов.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник:  «Автостат»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Количество просмотров 55
12.05.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0