Ветеранов метро Москвы поздравили с Днём Победы

В электродепо «Северное» состоялся митинг в честь Победы в ВОВ

В электродепо «Северное» Московского метрополитена состоялся торжественный митинг, посвященный 81-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В 1943 году из первого электродепо столицы на фронт отправился бронепоезд «Московский метрополитен» – его построили на деньги, собранные работниками метро. Он сыграл немалую роль в битве на Курской дуге.

Армия закупала вооружение у заводов по всей стране. Метрополитеновцы не остались в стороне: на их деньги построили не только бронепоезд, но и три танка. В годы войны сотрудники метро сделали всё, что могли, чтобы приблизить Победу. Многие ушли на фронт, а оставшиеся продолжали перевозить людей. Благодаря тем, кто работал в тылу, жизнь в Москве не замерла даже в самые тяжелые дни.

Память погибших почтили минутой молчания и возложением цветов к обелиску. Также в рамках торжественной части для ветеранов выступил Академический хор Московского метро в сопровождении Оркестра Министерства транспорта Российской Федерации.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– В годы войны почти 3 тысячи работников Московского метрополитена ушли на фронт. Многие из них погибли в боях. Другие помогали стране на трудовом фронте или продолжали перевозить людей. Сегодня на территории «Северного» расположена стела с именами погибших работников метро. Продолжим и дальше чтить память тех, кто в страшные времена боролся за мир и прошел через нечеловеческие испытания.