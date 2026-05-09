В Россию вернулся надежный и доступный кроссовер Skoda дешевле 2 млн рублей

Skoda Karoq китайской сборки ввозят в Россию с ценами от 1,7 млн рублей

Skoda Karoq, который раньше выпускали на нижегородских мощностях «Группы ГАЗ», теперь везут в страну по параллельному импорту. Речь идет об автомобилях, собранных в Китае. Машины можно купить как из наличия, так и оформить под заказ. Ценник стартует от 1 700 000 рублей.

Забавно, но даже те модели, что локализовали в России, сегодня стоят дороже. Tenet T4 с калужского завода (бывший Volkswagen) в прошлогодних комплектациях не найдешь дешевле 2 039 000 рублей. Белорусский Belgee X50 и вовсе просят от 2 479 990 рублей.

За минимальные 1,7 млн кроссовер предлагает привезти под заказ фирма из Владивостока. В эту цену входит машина с тканево-экокожаным салоном, рулем из пластика (правда, мультифункциональным), обогревом передних кресел и зеркал, несколькими разъемами USB, бесключевым доступом с кнопкой старта двигателя, кондиционером и камерой заднего вида с парктрониками.

Комплектация побогаче – с кожаным рулем и двухзонным климат-контролем – обойдется уже в 2 070 000 рублей, если заказывать у компании из Красноярска. Во Владивостоке такой же автомобиль будет дороже на 20 тысяч. В Новосибирске ценник поднимается до 2 150 000, а в Ижевске, Нижнем Новгороде и Набережных Челнах – до 2 490 000 рублей.

Подорожание продолжается: в Самаре за тот же Karoq просят 2 574 000 рублей, в Чебоксарах – 2 620 000, в Смоленске – 2 650 000. В Перми и Воронеже цена достигает 2 850 000 рублей.

Воронежское объявление обещает топовую комплектацию. В нее входят бесключевой доступ с кнопкой запуска, электропривод складывания зеркал, перфорированная кожа на сиденьях, цифровая приборка, камеры кругового обзора, медиасистема с большим тачскрином, адаптивный круиз-контроль, панорамная крыша с люком, электропривод багажника, 18-дюймовые литые диски и полный набор электронных помощников.

В Санкт-Петербурге такой автомобиль можно заказать за 2 945 000 рублей. Причем всего на 45 тысяч дороже его продают из наличия в Самаре, Томске и Набережных Челнах. Машины уже привезли в Казань, Чебоксары, Белгород, Москву, Питер, Киров, Стерлитамак, Оренбург, Воронеж, Волгоград и Симферополь.

Что под капотом? У китайской версии два бензиновых турбомотора: на 116 сил (1,2 литра) и на 150 сил (1,4 литра). В Россию везут исключительно 150-сильную модификацию. Коробка передач только одна – семиступенчатый робот DSG. Привод, кстати, исключительно передний, независимо от версии.