Почему аккумулятор чаще всего умирает именно весной, а не зимой
9 мая
Toyota выпустит самый мощный RAV4 за всю историю модели: подробности

Новый RAV4 получит 2,4-литровый турбомотор мощностью свыше 300 лошадиных сил

Японский автогигант готовит настоящее «заряженное» исполнение своего популярного кроссовера. По информации издания Drive, ссылающегося на главного инженера группы разработчиков Ёсинори Футонаганэ, речь идёт о версии RAV4, которая станет самой мощной за всю историю модели.

Под капотом новинки ожидается установка 2,4‑литрового турбомотора, отдача которого превысит 300 лошадиных сил. Правда, пока в Toyota не раскрывают, какой именно агрегат ляжет в основу серийной версии – у компании есть несколько подходящих вариантов в линейке.

Слухи о том, что RAV4 наконец-то получит серьёзную «злую» версию, ходят уже не первый год. Теперь же, судя по заявлениям инженера, это не просто догадки: проект, по всей видимости, близок к финальной стадии. Когда именно дебютирует новинка и какие ещё изменения ждут модель, пока не уточняется.

Источник:  Drive
Лежнин Роман
Фото:Toyota
09.05.2026
09.05.2026 
Отзывы о Toyota RAV 4 (8)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota RAV 4  2012
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Легендарная надежность, ничего не ломается !!! Невысокий расход топлива у 2.0 двигателя.
Недостатки:
Недостаточная трансформация, раскладка передних сидений.
Комментарий:
За 8 лет эксплуатации перегорела 1 из ламп освещения заднего номерного знака! ТО, замена шин, дворников, аккумулятора это всё что приходится выполнять.
+75