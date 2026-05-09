Toyota выпустит самый мощный RAV4 за всю историю модели: подробности

Новый RAV4 получит 2,4-литровый турбомотор мощностью свыше 300 лошадиных сил

Японский автогигант готовит настоящее «заряженное» исполнение своего популярного кроссовера. По информации издания Drive, ссылающегося на главного инженера группы разработчиков Ёсинори Футонаганэ, речь идёт о версии RAV4, которая станет самой мощной за всю историю модели.

Под капотом новинки ожидается установка 2,4‑литрового турбомотора, отдача которого превысит 300 лошадиных сил. Правда, пока в Toyota не раскрывают, какой именно агрегат ляжет в основу серийной версии – у компании есть несколько подходящих вариантов в линейке.

Toyota RAV4

Слухи о том, что RAV4 наконец-то получит серьёзную «злую» версию, ходят уже не первый год. Теперь же, судя по заявлениям инженера, это не просто догадки: проект, по всей видимости, близок к финальной стадии. Когда именно дебютирует новинка и какие ещё изменения ждут модель, пока не уточняется.