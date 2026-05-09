#
МолнияЭлектромобильностьAuto China 2026Журнал на домРазборка неделиВыходные!Скидки на автоШиныCTO EXPO'26Дневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Почему аккумулятор чаще всего умирает именно весной, а не зимой
9 мая
Почему аккумулятор чаще всего умирает именно весной, а не зимой
Эксперты Лазарев и Семёнов назвали главные...
Интерьер Toyota Sequoia XK80
9 мая
Самый надежный внедорожник Toyota начали продавать в России: актуальные цены
В России появились в продаже новые Toyota...
Honda Accord
9 мая
Новый Accord только в 2030 году: Honda замораживает обновление бестселлеров
Honda задержит выпуск новинок из-за убытков в...

Эта злющая «пятерка» BMW всего на 1 л.с. слабее суперкара Bugatti Veyron

Ателье G-Power представило пакет G5M Bi-Turbo для BMW M5 с отдачей 986 л.с.

Знаменитая тюнинг-компания G-Power решила по-настоящему «прокачать» BMW M5, выпустив версию с индексом G5M Bi-Turbo. В основе – глубоко переработанный седан, который лишился стандартного глушителя и получил спортивные катализаторы на 200 ячеек.

Инженеры не ограничились одной выхлопной системой. Они поставили более производительные интеркулеры, заменили выпускной коллектор на карбоновый и полностью переписали «мозги» мотора. Логика простая: чем больше воздуха и топлива, тем выше отдача.

BMW G5M Bi-Turbo
BMW G5M Bi-Turbo

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Чем порадуют новинки ГАЗ: подробности о дизайне и оснащении

Итог впечатляет: восьмицилиндровый двигатель выдает 986 лошадиных сил. Для сравнения – обычный Bugatti Veyron мощнее ровно на одну «лошадку». Причем аппетит у «заряженного» баварца умеренный: G-Power предлагает и более скромные версии – на 850 или 900 сил.

Сколько будет разгоняться G5M до сотни, компания пока не говорит. Стоковый седан делает это за 3,5 секунды, значит, улучшенная версия должна быть быстрее. Вполне возможно, что динамика станет одной из главных фишек этого пакета.

Пакет G5M Bi-Turbo для BMW M5
Пакет G5M Bi-Turbo для BMW M5

Цена вопроса – 31 000 евро. Правда, в эту сумму не включены карбоновый турбонаддув и обновленная система впуска. Кстати, такой же апгрейд можно заказать и для «пятерки» в кузове универсал.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник:  Авто Mail
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:G-Power
Количество просмотров 3
09.05.2026 
Фото:G-Power
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Bugatti Veyron

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв