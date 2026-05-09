Эта злющая «пятерка» BMW всего на 1 л.с. слабее суперкара Bugatti Veyron

Ателье G-Power представило пакет G5M Bi-Turbo для BMW M5 с отдачей 986 л.с.

Знаменитая тюнинг-компания G-Power решила по-настоящему «прокачать» BMW M5, выпустив версию с индексом G5M Bi-Turbo. В основе – глубоко переработанный седан, который лишился стандартного глушителя и получил спортивные катализаторы на 200 ячеек.

Инженеры не ограничились одной выхлопной системой. Они поставили более производительные интеркулеры, заменили выпускной коллектор на карбоновый и полностью переписали «мозги» мотора. Логика простая: чем больше воздуха и топлива, тем выше отдача.

BMW G5M Bi-Turbo

Итог впечатляет: восьмицилиндровый двигатель выдает 986 лошадиных сил. Для сравнения – обычный Bugatti Veyron мощнее ровно на одну «лошадку». Причем аппетит у «заряженного» баварца умеренный: G-Power предлагает и более скромные версии – на 850 или 900 сил.

Сколько будет разгоняться G5M до сотни, компания пока не говорит. Стоковый седан делает это за 3,5 секунды, значит, улучшенная версия должна быть быстрее. Вполне возможно, что динамика станет одной из главных фишек этого пакета.

Пакет G5M Bi-Turbo для BMW M5

Цена вопроса – 31 000 евро. Правда, в эту сумму не включены карбоновый турбонаддув и обновленная система впуска. Кстати, такой же апгрейд можно заказать и для «пятерки» в кузове универсал.