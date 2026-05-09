Новый Accord только в 2030 году: Honda замораживает обновление бестселлеров

Honda задержит выпуск новинок из-за убытков в 16 млрд долларов на электромобилях

Планы японского автогиганта по переводу модельного ряда на «зелёную» тягу ударили по кошельку – и по срокам. Honda списала почти 16 миллиардов долларов на разработку неудачных электрических проектов вроде Acura RSX, Afeela 1 и Honda 0 sedan/SUV. Теперь, чтобы сэкономить, компания решила не торопиться с выходом новых версий привычных машин.

Под раздачу попали чуть ли не все ключевые модели. По данным Automotive News, выпуск минивэна Odyssey следующего поколения сдвинули как минимум на три года – теперь его премьера намечена на март 2030 года. Актуальный Accord продолжат штамповать до того же срока, а его сменщик, по слухам, может стать гибридом. Что касается кроссовера HR-V, то его новый облик покажут только в 2032-м – раньше просто не дойдут руки.

Honda Accord

В премиум-отделении Acura ситуация и вовсе аховая. TLX и ZDX уже сняли с конвейера, RDX временно уходит на паузу, а вот Integra наоборот – её выпуск решили растянуть аж до марта 2032 года. Самый продаваемый кроссовер MDX дождётся полноценного обновления лишь через пять лет, в начале 2031-го. Как говорится, нет худа без добра – фанаты бензина смогут поездить на старых версиях подольше.