#
МолнияЭлектромобильностьAuto China 2026Журнал на домРазборка неделиВыходные!Скидки на автоШиныCTO EXPO'26Дневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Lada Vesta SW Cross Sport
10 мая
Названы самые мощные универсалы на вторичном рынке России
Топ-10 самых мощных универсалов российского...
Новый Hyundai Creta получит то, чего лишены старшие модели Palisade и Santa Fe
10 мая
Новый Hyundai Creta получит то, чего лишены старшие модели Palisade и Santa Fe
Hyundai Creta 2027 получит систему Pleos и...
Найден новый способ борьбы с дорожными ямами
10 мая
Найден новый способ борьбы с дорожными ямами
В США беспилотные такси научились жаловаться на...

Новый Accord только в 2030 году: Honda замораживает обновление бестселлеров

Honda задержит выпуск новинок из-за убытков в 16 млрд долларов на электромобилях

Планы японского автогиганта по переводу модельного ряда на «зелёную» тягу ударили по кошельку – и по срокам. Honda списала почти 16 миллиардов долларов на разработку неудачных электрических проектов вроде Acura RSX, Afeela 1 и Honda 0 sedan/SUV. Теперь, чтобы сэкономить, компания решила не торопиться с выходом новых версий привычных машин.

Под раздачу попали чуть ли не все ключевые модели. По данным Automotive News, выпуск минивэна Odyssey следующего поколения сдвинули как минимум на три года – теперь его премьера намечена на март 2030 года. Актуальный Accord продолжат штамповать до того же срока, а его сменщик, по слухам, может стать гибридом. Что касается кроссовера HR-V, то его новый облик покажут только в 2032-м – раньше просто не дойдут руки.

Honda Accord
Honda Accord

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Чем порадуют новинки ГАЗ: подробности о дизайне и оснащении

В премиум-отделении Acura ситуация и вовсе аховая. TLX и ZDX уже сняли с конвейера, RDX временно уходит на паузу, а вот Integra наоборот – её выпуск решили растянуть аж до марта 2032 года. Самый продаваемый кроссовер MDX дождётся полноценного обновления лишь через пять лет, в начале 2031-го. Как говорится, нет худа без добра – фанаты бензина смогут поездить на старых версиях подольше.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник:  Carscoops
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Honda
Количество просмотров 113
09.05.2026 
Фото:Honda
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Honda Accord

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв