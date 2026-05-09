Найден новый способ борьбы с дорожными ямами
10 мая
Самый надежный внедорожник Toyota начали продавать в России: актуальные цены

В России появились в продаже новые Toyota Sequoia XK80 с ценой от 13 млн рублей

Среди всего многообразия «альтернативных» Toyota, которые сейчас везут в нашу страну, можно найти и флагманский внедорожник Sequoia третьего поколения. Эта модель – прямой родственник Land Cruiser 300 и Lexus LX. Машины уже продаются как со склада, так и под заказ, а ценник на классифайдах стартует с отметки в 13 миллионов рублей.

Речь идет о самом актуальном поколении Sequoia в кузове XK80. Машина здорово изменилась: вместо прежнего аскетичного и неприметного « грузовика с будкой» мы видим технологичного гиганта с гибридной начинкой, построенного на современной платформе TNGA-F.

Toyota Sequoia XK80
Машины ввозят в разных исполнениях. Например, во Владивостоке просят 13 059 000 рублей за «Секвойю» во внедорожной версии TRD Pro, которую доставят под заказ. В Москве аналогичный вариант оценили в 13 098 000. Отличия этой модификации – кованые 18-дюймовые диски, офф-роуд подвеска с амортизаторами Bilstein, алюминиевые накладки на педалях и кое-какие внешние детали.

Во Владивостоке же можно заказать и базовую версию SR5 за 13,2 миллиона рублей. У нее – 18-дюймовые «штампованные» диски, светодиодные фары попроще и почти нет хрома на кузове. Впрочем, оснащение внутри все равно богатое: восьмидюймовый экран медиасистемы, цифровая приборка диагональю 12,3 дюйма, трехзонный климат-контроль, камера кругового обзора и люк.

Интерьер Toyota Sequoia XK80
Чуть больше – на 53 тысячи рублей – придется доплатить в Краснодаре за внедорожник, доработанный ателье Arctic Trucks. А в Москве за 14,1 миллиона уже можно купить готовую машину в топ-комплектации Capstone. У нее – эксклюзивные 22-дюймовые колеса с темным хромом, необычная решетка радиатора и выдвижные электропороги.

Следом идет версия 1794 Edition стоимостью 14 358 000 рублей. Свое название она получила в честь года основания ранчо в Техасе, на месте которого стоит завод, выпускающий эти внедорожники.

В целом по столице сейчас продается не меньше десятка новых Toyota Sequoia – самая дорогая в той же комплектации Capstone тянет на 15 750 000 рублей. Кстати, машины можно найти и в Хабаровске, Сыктывкаре, Томске и других городах.

С последним обновлением у Sequoia не осталось чисто бензиновых версий. Под капотом любой модификации – гибридная установка i-Force Max: 3,5-литровый бензиновый V6 с двойным турбонаддувом работает в паре с электромотором. Совокупная отдача – 437 лошадиных сил и 790 Нм крутящего момента. Коробка – десятиступенчатый автомат, привод – только полный.

Стоит напомнить, что осенью прошлого года Toyota Sequoia возглавила рейтинг самых надежных и долговечных машин по версии портала iSeeCars. Специалисты подсчитали, что этот японский внедорожник с наибольшей вероятностью способен преодолеть 250 тысяч миль (или 400 тысяч километров) без серьезных поломок.

Источник:  Автоновости дня
Лежнин Роман
Фото:Toyota
09.05.2026 
