Какую экипировку выбрать для поездок на мотоцикле в жару? Советы эксперта

Для поездок в жару подойдут отдельные элементы экипировки, а не цельные костюмы

Наступила жара, а это значит, что мотоциклисты встают перед непростым выбором: либо надеть полную защиту и получить тепловой удар, либо снять всё лишнее – и рисковать в случае падения.

По сути, важно понять главное: даже когда столбик термометра зашкаливает, короткие шорты и футболка – не вариант. По словам автоэксперта Ладушкина, современная экипировка позволяет не задыхаться в пробках и в то же время сохраняет минимальный уровень безопасности.

В первую очередь он рекомендует обратить внимание на материал. Сетка и мембрана с хорошей вентиляцией – это абсолютный маст-хэв. Такие куртки и штаны, как поясняет специалист, не только отводят влагу, но и защищают от солнца. Кстати, есть модели со съёмными тёплыми подкладками: снял – и получил лёгкий «дождевик» на случай внезапного ливня.

Второй момент – перчатки. В жару многие их снимают, а зря. Ладони потеют, и хват руля может ослабнуть. Эксперт советует выбирать короткие краги из перфорированной кожи или текстиля. Они не дадут рукам скользить и защитят при неожиданном контакте с асфальтом.

Кроссовки и кеды – тоже плохая затея, заявляет Ладушкин. Ступни в такой обуви не защищены от переломов. Куда лучше подойдут мотоциклетные ботинки с вентиляцией – они всё равно легче и удобнее тех же армейских берцев.

Шлем – вообще отдельная история. Если выбирать интеграл, он должен иметь систему отвода горячего воздуха и съёмную противомоскитную или солнцезащитную шторку. Но есть и альтернатива: модуляры или открытые шлемы. Первые удобны на заправках и светофорах, вторые дают отличный обдув, хотя и менее безопасны при аварии.

В реальности компромисс найти можно. Главное – не полагаться на русский «авось» . Как отметил специалист, даже в 35-градусную жару можно ездить в полной защите, если она подобрана с умом и не мешает нормально дышать.