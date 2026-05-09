Надежные мотор и подвеска, кузов не ржавеет — отличная иномарка за полмиллиона

Эксперт «За рулем» перечислил преимущества седана Renault Logan с пробегом

Можно ли сейчас найти достойную машину за полмиллиона рублей, и чтобы это были не Жигули?

Что касается иномарок, то указанные деньги – минимальная сумма для покупки чего-то похожего на автомобиль. Однако не все так грустно, ведь в этом диапазоне достаточно достойных и вполне живых иномарок с пробегом.

Эксперт Сергей Зиновьев проанализировал российскую вторичку и выделил несколько добротных экземпляров с ценой до полумиллиона рублей. Один из них – Renault Logan.

Renault Logan
Renault Logan

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, «За рулем»:

– Простецкая рабочая лошадка без каких-либо ярких качеств, если не считать очень терпеливую подвеску. Уровень комфорта немногим выше, чем у Лады. Надежностью Logan в таком возрасте уже не поразит – скажется износ многих элементов, в том числе электрооборудования. Определенное преимущество над другими иномарками – наилучшее обеспечение запчастями, и многое подходит от Ларгуса, который продолжают выпускать.

За 400–500 тысяч рублей можно взять Logan второго поколения, 8–10 лет, с пробегом около 150 тысяч км и в пристойном состоянии. Коррозии в этом возрасте может еще и не быть.

Интерьер Renault Logan
Интерьер Renault Logan

Среди моторов неудачных нет, хотя все наделены некоторыми недостатками. Служат свыше 350 тысяч км. Механическая коробка JH3 превосходна. Гидроавтомат DP2 капризный и часто приезжает в ремонт после 150–180 тысяч км. Робот JS3 – тоже, к тому же сочетается только с 82‑сильным двигателем.

Оптимальный по надежности вариант: 102 или 113 л. с. с механикой.

  Еще несколько достойных автомобилей с пробегом за полмиллиона рублей ждут вас в нашем материале.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Лежнин Роман
Фото:Renault
Количество просмотров 7038
09.05.2026 
Отзывы о Renault Logan (16)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Renault Logan  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Комментарий:
в 90 литровый баллон 22 куба метана входит только зимой при температурах ниже 22 градусов, а летом и 20 не входит, из-за баллона под полкой перевозка длиномеров отменяется, плюс почти 100 кг к весу, а значит минус клиренс пружины всегда подсжаты, зимой баллон при заправках обмерзает снаружи, а потом оттаевает дренажное отверстие в багажнике должно быть свободным!!! ну и самый минус неразвитая сеть заправочных станций ( почти все на выездах из городов, а значит там всегда дальнобои и у них баллоны совсем не 90 литров...
+3